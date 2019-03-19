Türkiye'den Unesco Dünya Kültür Miras Listesi'ne giren 18 alan

Kapadokya ve Göreme Milli Park - Nevşehir (1985)
Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası Sivas (1985)
İstanbul'un tarihi alanları (1985)
Sultanahmet Kentsel Arkeolojik Sit Alanı, Süleymaniye Koruma Alanı, Zeyrek Koruma Alanı, İstanbul Kara Suları Koruma Alanı
Hattuşaş: Hitit Başkenti - Çorum (1986)
Nemrut Dağı - Adıyaman (1987)
Pamukkale ve Hierapolis Milli Parkı - Denizli (1988)
Ksanthos - Letoon Antalya - Muğla (1988)
Safranbolu Şehri - Karabük (1994)
Truva Antik Kenti - Çanakkale (1998)
Selimiye Camii ve Külliyesi - Edirne (2011)
Çatalhöyük ve Taş Devri Yerleşimi - Konya (2012)
Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğuşu (2014)
Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı - İzmir (2014)
Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri (2015)
Efes Antik Kenti- İzmir (2015)
Ani Arkeolojik Alanı - Kars (2016)
Afrodisias - Aydın (2017)
Göbeklitepe Tapınağı - Şanlıurfa (2018)
Nevşehir'de bulunan Kapadokya ve Göreme Milli Parkı (1985) ile Denizli'deki Pamukkale ve Hierapolis Milli Parkı (1988) hem kültürel hem de doğal miras olarak listeye alınmıştı.