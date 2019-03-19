Türkiye'den Unesco Dünya Kültür Miras Listesi'ne giren 18 alan

Birleşmiş Milletler (BM) Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı'nın, (UNESCO), 'Dünya Mirası Listesi'de Türkiye'deki tarihi ve coğrafi öneme sahip varlıkların sayısı son 10 yılda ikiye katlandı. Altı sene önce geçici listeye alınan Göbeklitepe’nin bu kez daimi listeye alınması sonrası UNESCO'nun Türkiye toprakları içerisinde kültür mirası listesine aldığı kültürel ve doğal varlık sayısı 18'e yükseldi.

Kapadokya ve Göreme Milli Park - Nevşehir (1985) Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası Sivas (1985) İstanbul'un tarihi alanları (1985) Sultanahmet Kentsel Arkeolojik Sit Alanı, Süleymaniye Koruma Alanı, Zeyrek Koruma Alanı, İstanbul Kara Suları Koruma Alanı Hattuşaş: Hitit Başkenti - Çorum (1986) Nemrut Dağı - Adıyaman (1987) Pamukkale ve Hierapolis Milli Parkı - Denizli (1988) Ksanthos - Letoon Antalya - Muğla (1988) Safranbolu Şehri - Karabük (1994) Truva Antik Kenti - Çanakkale (1998) Selimiye Camii ve Külliyesi - Edirne (2011) Çatalhöyük ve Taş Devri Yerleşimi - Konya (2012) Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğuşu (2014) Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı - İzmir (2014) Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri (2015) Efes Antik Kenti- İzmir (2015) Ani Arkeolojik Alanı - Kars (2016) Afrodisias - Aydın (2017) Göbeklitepe Tapınağı - Şanlıurfa (2018) Nevşehir'de bulunan Kapadokya ve Göreme Milli Parkı (1985) ile Denizli'deki Pamukkale ve Hierapolis Milli Parkı (1988) hem kültürel hem de doğal miras olarak listeye alınmıştı.