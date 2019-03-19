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Türkiye'den Unesco Dünya Kültür Miras Listesi'ne giren 18 alan

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Birleşmiş Milletler (BM) Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı'nın, (UNESCO), 'Dünya Mirası Listesi'de Türkiye'deki tarihi ve coğrafi öneme sahip varlıkların sayısı son 10 yılda ikiye katlandı. Altı sene önce geçici listeye alınan Göbeklitepe’nin bu kez daimi listeye alınması sonrası UNESCO'nun Türkiye toprakları içerisinde kültür mirası listesine aldığı kültürel ve doğal varlık sayısı 18'e yükseldi.

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Türkiye'den Unesco Dünya Kültür Miras Listesi'ne giren 18 alan
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Kapadokya ve Göreme Milli Park - Nevşehir (1985)

AA / Yücel Velioğlu

 

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası Sivas (1985)

AA / Serhat Çağdaş

 

İstanbul'un tarihi alanları (1985)

Sultanahmet Kentsel Arkeolojik Sit Alanı, Süleymaniye Koruma Alanı, Zeyrek Koruma Alanı, İstanbul Kara Suları Koruma Alanı

AA / Orhan Akkanat

 

Hattuşaş: Hitit Başkenti - Çorum (1986)

AA / Recep Seyhoğlu

 

Nemrut Dağı - Adıyaman (1987)

AA / Hakan Furkan

 

Pamukkale ve Hierapolis Milli Parkı - Denizli (1988)

AA / Mustafa Dermencioğlu

 

Ksanthos - Letoon Antalya - Muğla (1988)

AA / Aytaç Dönmez

 

Safranbolu Şehri - Karabük (1994)

AA / Ahmet Özler

 

Truva Antik Kenti - Çanakkale (1998)

AA / Burak Akay

 

Selimiye Camii ve Külliyesi - Edirne (2011)

AA / Ali İhsan Öztürk

 

Çatalhöyük ve Taş Devri Yerleşimi - Konya (2012)

AA / Mümin Altaş

 

Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğuşu (2014)

AA

 

Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı - İzmir (2014)

AA / Ege Gurun

 

Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri (2015)

AA / Tuncay Bekar 

Efes Antik Kenti- İzmir (2015)

AA / Binnur Ege Gürün

 

Ani Arkeolojik Alanı - Kars (2016)

AA / Hüseyin Demirci

 

Afrodisias - Aydın (2017)

AA / Soner Kılınç

 

Göbeklitepe Tapınağı - Şanlıurfa (2018)

AA / Mehmet Fatih Aslan

 

Nevşehir'de bulunan Kapadokya ve Göreme Milli Parkı (1985) ile Denizli'deki Pamukkale ve Hierapolis Milli Parkı (1988) hem kültürel hem de doğal miras olarak listeye alınmıştı.

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