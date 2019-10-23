banner255
banner69
İnsan hayatının ne önemi var?
İnsan hayatının ne önemi var?
11 0
Sağanak yağmur Lefkoşa'yı vurdu
Sağanak yağmur Lefkoşa'yı vurdu
164 0
 
Motor sporlarına kadın damgası
Motor sporlarına kadın damgası
14 0
13 0
Kaldırım oldu açık hava meyhanesi
Kaldırım oldu açık hava meyhanesi
354 0
Eren-Demir ikilisi Plümer’in birincisi
Eren-Demir ikilisi Plümer’in birincisi
20 0
Bu araçları denetleyen yok mu?
Bu araçları denetleyen yok mu?
91 0
banner82

Tarihi geçmişiyle büyüleyen 10 tatil lokasyonu

banner27

Asya’dan Afrika’ya, Avrupa’dan Amerika’ya kadar hem doğal hem de insan yapımı eserlerle dolu olan çok sayıda gezi rotası yer alıyor.

Tarihi geçmişiyle büyüleyen 10 tatil lokasyonu
banner267

İnsanlık tarihinin önemli bir parçası olan tarihi geçmişi ile bilinen büyüleyici 10 tatil lokasyonunu gezi listenize dahil ederek, siz de unutulmaz bir tatil yaşayabilirsiniz.

1- Keops Piramidi

keops

Görkemli Keops Piramitleri, Mısır uygarlığının zengin ve görkemli geçmişinin tüm ihtişamını günümüze kadar muhafaza etmeyi başarıyor.

2- Petra

petra

Altı sütunlu kolonları ve görkemli süslemelerle bezeli duvarlarıyla göz dolduran yapı, Petra uygarlığına açılan bir kapı olma özelliği taşıyor.

3- Tikal

tikal

Antik Maya şehri olan Tikal, Orta Amerika'daki en büyük arkeolojik alanlardan biri olarak biliniyor. Ormanla çevrili site içine inşa edilen antik piramitler, tapınaklar, plazalar ve evler, sizleri tarih öncesi dönemin en modern zaman dilimi içinde ufak bir zaman yolculuğuna çıkarıyor.

4- Chichen Itza

chiitca

Cancun'a günübirlik mesafede bulunan antik Maya şehri Chichen Itza, Meksika kültürünün en önemli yapıları arasında bulunuyor. Mayaların bu harika şehri, 7. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar uzanan döneme ait önemli tarihi eserlere ve kalıntılara ev sahipliği yapıyor.

5- Terracotta Ordusu

terra

Çin‘in ilk imparatoru Qin Shi Huang, yaklaşık 8 bin kil savaşçısına sahip olduğu düşünülen Terracotta Ordusu'nu büyük bir özenle hazırlatıyor. Her biri benzersiz bir yüze sahip olan binlerce savaşçı, MÖ 3. yüzyılda gömüldükleri yerde hala ilk günkü görkemiyle ayakta duruyor.

6- Machu Picchu

peru

Urubamba Nehri'nin üzerindeki yüksek dağlık araziye inşa edilmiş olan Machu Picchu, dağın iki yanındaki dik duvarlardan aşağıya doğru uzanıyor. Merdiven basamakları, uçurum boyunca ilerleyerek vadi içerisinde kayboluyor. İnkaların antik kenti Cusco veya Kutsal Vadi üzerinden Machu Picchu'ya ulaşılabiliyor.

7- Roma Kolezyumu

kolezyum

MS 72 yılında yapımı tamamlanan Roma Kolezyumu, dünyanın en çok ziyaret edilen sit alanları arasında yer alıyor.

8- Akropolis

akropolis

Gün boyunca Akdeniz güneşinde parlayan ve geceleri çarpıcı efektler sunan Akropolis, ziyaretçilerine benzersiz bir manzara sunuyor.

9- Borobudur

borabudur

Yemyeşil tropik ormanların içinde yükselen ve yanardağlar ile bir arada bulunan antik site, görsel açıdan çarpıcı ve huzurlu bir etki bırakıyor. Dünyanın en önemli Budist sitelerinden biri olan Borobudur, Endonezya'nın görülmeye değer yapılarından biri olarak yıl boyunca ziyaret edilebiliyor.

10- Angkor Wat

wat

Tarihi ile bilinen büyüleyici 10 tatil lokasyonu arasında yer alan Angkor Wat, alışılagelmişin dışındaki mimarisi ve ağaç kökleri tarafından çevrelenen oyma taşları ile ziyaretçilerine büyüleyici bir görsellik sunuyor

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.