Sömestirde ailece tatile çıkmanın faydaları

Günümüz çocuklarını tablet ve akıllı telefonların ekranlarından koparmak neredeyse ebeveynlerin en büyük savaşı haline geldi. Çocuklarınızla birlikte fırsat buldukça seyahatlere çıkmak bu duruma alınabilecek önlemler arasında geliyor. İllaki dünyanın uzak köşelerini keşfetmeniz gerekmiyor. Yaşadığınız yerden biraz uzaklaşıp farklı manzaralarla buluşmalar bile yeterli. Türkiye’nin otel arama motoru neredekal.com sömestir tatilinde çocuğunuzla seyahat etmenin önemine vurgu yaparak tatilin çocuklara ne gibi katkılar sağlayabileceğini derledi.

MOTİVASYON

SEYAHAT ETMEK EN BÜYÜK MOTİVASYON ARACIDIR

Ülkemizde ödül sisteminin doğru bir yöntem olup olmadığı, hala tartışılıyor. Ancak, okul çağındaki çocuğunuz için bir seyahat planı oluşturarak, bunu bir motivasyon aracı olarak kullanabilirsiniz. Çalışma masasının üzerine bir küre yerleştirebilir ya da duvarına bir dünya haritası asabilir, kitaplığına birkaç tane seyahat kitabı ekleyebilirsiniz. Biz yetişkinler seyahat etmeyi bu kadar çok seviyorken, çocuklarımız neden sevmesin? Bu yöntemlerle çocuğunuzun okul hayatındaki başarısına da olumlu ölçüde katkıda bulunmuş olursunuz.

FARKLI KÜLTÜRLERİ TANIMAK UFUKLARINI GENİŞLETİR

Çocuklara, dünyanın akıllı telefonlarda gördüklerinden çok daha farklı bir yer olduğunu göstermek gerekiyor. Hem yaşadığı ülkenin hem de dünyanın ne denli zenginliklerle dolu olduğunu bizzat kendisi yaşamalı. Farklı kültürleri, inançları ve insanları tanımalı. İlk etapta gözle görülür bir farklılık ortaya çıkmayacak elbette. Fakat zamanla kendisindeki değişimi gözlemleyebildiğinizi fark edeceksiniz. Ne kadar çok yer keşfederse, o kadar çok insanın hayatına dokunmuş olacak. Bu da zamanla daha geniş bir ufka sahip olmasını sağlayacak.

DAHA SABIRLI BİR BİREY OLMAYI ÖĞRENİRLER

Seyahatiniz esnasında her zaman her şey güllük gülistanlık gitmez. Bazen odanızın hazırlanmasını gereğinden fazla bekleyebilir ya da havalimanında bir türlü taksi denk getiremeyebilirsiniz. Belki de daha kötüsü, bagajınız kaybolabilir. Çocuklarınız da sizinle birlikte yolunda gitmeyen şeylere şahit olacaklardır elbette. Bu onlar için iyi bir şeydir aslında. O an kimse için eğlenceli gelmeyen bu durumlar, ileride gülerek hatırlayacağınız birer anı olarak hafızınızda saklı kalacak. Bunun yanı sıra, hayatta yolunda gitmeyen bir şeyle karşılaştıkları zaman sabretmeyi bilecekler ve sorunlarla daha kolay başa çıkma konusunda tecrübe edinecekler.

HAYATA KARŞI DURUŞLARI BELİRGİNLEŞMEYE BAŞLAR

Farklı ülkelerden farklı kültürler tanımak, farklı yaşam koşullarını görmek, gittiği yerin geçmişi hakkında bilgi sahibi olmak, ileride çocuğunuzun hayata karşı duruşunu belirlemesinde oldukça önemli etkenlerdir. Bir dünya görüşüne ve ideolojiye sahip olan birey, bu kararlı duruşu sayesinde kariyerinde türlü başarılara imza atabilir. Ayrıca yeni insanlarla tanıştıkça daha girişken bir kişilik kazanacaklarından, yeni ortamlara girdiklerinde adaptasyon sürelerini de çok çabuk tamamlamış olurlar.

UTANGAÇLIKLARINI ATMAYA BAŞLARLAR

Çocuğunuz sınıfının en utangaç öğrencisi olabilir. Asosyal özelliklerinin daha baskın olduğunu fark edebilirsiniz. Belki de arkadaş edinme konusunda bazı problemler yaşıyordur. Siz olmadan diğer insanlarla iletişim kurmaktan kaçınıyor olabilir. Tüm bunları seyahat ettikçe yeneceğinden emin olabilirsiniz. Bu konuda onu biraz zorlamanız gerekebilir. Mesela, gittiğiniz bir yerde, herhangi birinden yol tarifi istemesi konusunda kendisini teşvik edebilirsiniz. Bir zaman sonra görecekseniz ki insanlarla kendi kendine iletişim kuruyor, gittiği her yerde yeni arkadaşlıklar ediniyor. Hatta zamanla dil bilmemek onun için problem bile teşkil etmeyebilir.

KORKULARININ ÜSTESİNDEN GELMEYİ ÖĞRENİRLER

Çocukların bazı şeylerden korkması çok doğal. Ancak onları bu konuda zorlamadığınız sürece, bu korkularından kurtulmaları zaman geçtikçe zorlaşacaktır. En basitinden çocuğunuz uçaktan, kaybolmaktan, kalabalıktan, böcekten, denizden, vs. korkabilir. Ancak ona başka seçeneği olmadığını hatırlatabilirsiniz. Mecburen bu korkularıyla yüzleşmek durumunda kalacak. İlk etapta onu bu şekilde zorlamaktan siz de hoşlanmayabilirsiniz. Ancak ileride bunun ne kadar da doğru bir hareket olduğunu anlayacaksınız.

ÖZGÜR BİR BİREY OLARAK YETİŞİRLER

Bu bağımsızlıklarını ilan edecekleri anlamına gelmiyor elbette. Burada özgürlükten kastımız kendi sorumlulukların farkında olmaları. Mesela seyahat çantasından her daim kendisi sorumlu olmalı. Çantasını hazırlama konusunda ona destek olabilirsiniz ancak neyi yanında götürüp götürmeyeceğine kendisi karar vermeli. Aynı şekilde düzeninden de kendisi sorumlu olmalı. Eğer arkadaşlarına birer hatıra götürmek istiyorsanız mesela, bunu kendi harçlıklarıyla yapmalı. Tüm bunlar için ona fırsat vermelisiniz. Çocuğunuzun özgüveni yüksek bir birey olmasını istiyorsanız, ona biraz özgür alanlar tanımalısınız.

OKULDA ÖĞRENEMEDİKLERİ BAZI ŞEYLERİ ÖĞRENİRLER

Bazı şeyleri evde, bazı şeyleri ise okulda öğrenebilirsiniz. Bazı şeyleri ise her ikisinde de öğrenemezsiniz. Hep derler ya, “çok okuyan mı bilir çok gezen mi?” Bir takım şeyler deneyimlendikçe hafızada yer ediyor. Teoride öğretilen ve ezbere dayalı bilgiler, bir zaman sonra önemini yitirebiliyor, bazen hatırlanmakta güçlük bile çekilebiliyor. Tarih, coğrafya, matematik hiç fark etmez, pratiğe dökülmeyen bilginin yer etmesi oldukça güç. İşte seyahat etmek bir çocuk için bu yüzden çok önemli.

PAYLAŞMAYI ÖĞRENİRLER

Varlık ve yokluk arasındaki farkı gördükçe, elindeki paylaşma içgüdüsünün ortaya çıktığını göreceksiniz. Zamanla hem elindekinin kıymetini bilmeyi öğrenecek hem de paylaşmanın verdiği huzuru tatmaya başlayacak. Bu zamanla, kardeşiyle arasındaki bağın da güçlenmesini sağlayacak. Çünkü paylaşımın ne kadar güçlü bir etkisi olduğunu kendisini tecrübe edecek. Buna bilgi paylaşımı da dahil. Bir zaman sonra arkadaşlarına hediye götürmek isteyecek mesela. Elbette bu konuda sizin teşvikleriniz de büyük bir önem taşıyor.

AİLE İÇİ İLETİŞİMİNİZ GÜÇLENİR

Yeni bir şehri birlikte keşfetmek, bir restoranda birlikte yemek yemek, ilginç şeylere birlikte şahit olmak en keyifli anılarınız arasında yer edecektir. Tüm bunlar, çocuğunuzla kaliteli zaman geçirdiğiniz anlardır aynı zamanda ve bu da çocuğunuzda her daim yer edecektir. Hatta uzmanlar çocukların bir seyahat günlüğü tutmasını bile öneriyorlar. Bununla birlikte çocuğunuza iyi fotoğraf çeken bir makine de hediye edebilirsiniz. Onun gözünden seyahatinize bakmak, aile içi ilişkilerinizi güçlendirecek bir başka unsur olabilir. Günün sonunda yaşadığınız bu tatlı anıları birbirinizle paylaşarak bu iletişiminizi her zaman dinamik tutabilirsiniz.