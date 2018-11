Romantik Tatil Dediğin Kışın Olur

Kışın ayrı bir romantikliği olduğunu kim inkar edebilir ki? Yıldızların altında bembeyaz sokaklarda yürürken muhteşem şehir ışıklarını görmek, şöminenin başında samimi sohbetler etmek, doğanın kışla gelen estetik yapısını izlerken huzur dolmak hele bir de sevdiklerimizle paylaştığımızda mutluluk veren anılara dönüşüyor. Ben aşkı kışın yaşarım diyorsanız, Türkiye’de tadını çıkarabileceğiniz 13 romantik tatil noktasını sizin için listeledik.

1. Yedigöller

Bolu’da yer alan Yedigöller her mevsimde muhteşem görüntülere sahip olan doğal yapısıyla her an ilgi çekici bir nokta olsa da, özellikle kışın karla kaplı görüntüsüyle göl manzarası bambaşka bir güzelliğe kavuşuyor.

Büyükgöl, Seringöl ver Deringöl’ü ziyaret edebilirsiniz ve göl çerçevesinde kamp yapıp çadırda konaklayabilirsiniz. Eğer biraz daha konforlu bir tatil isterseniz de, parkın içinde bulunan bungalovlarda konaklayabilirsiniz. Sınırlı sayıda konaklama alanına sahip olduğundan gitmeden önce mutlaka aramanızı tavsiye ederiz. Yedigöller’e şahsi aracınızla gitmenizi tavsiye ederiz. Aksi halde, göl içinde gezmek için toplu ulaşım bulmanız mümkün olmayacaktır.

2. Uludağ

Bursa’da yer alan Uludağ, Türkiye’nin en popüler kayak merkezlerinden biri olarak özellikle kış aylarında oldukça ziyaretçi toplayan bir yer. Eğer romantizm sizin için daha sosyal ve eğlence odaklı ise, kış tatiliniz için Uludağ en uygun seçim olacaktır. Her sene bolca kış festivali düzenlendiği bölgede sabahları kayak ya da snowboard yapıp akşamları dans pistini ele geçirebilirsiniz. Daha sonrasında sokaklarda kurulan varillerin orada sucuk ekmek yiyip sıcak şarap içebilirsiniz.

Size tavsiyemiz böyle bir plan yapmaya karar verirseniz, rezervasyonunuzu da şimdiden yaptırmanız olacaktır. Aksi halde, sezon zamanında boş yer bulmakta oldukça zorlanabilirsiniz. Bir diğer seçenek ise, kış festivallerinin paket programlarını tercih ederek yerinizi ayırtabilirsiniz.

3. Kazdağları

Tatil denince aklınıza huzur ve dinlenme geliyorsa, romantik tatil denince bunu sevdiğinizle beraber yapmak geliyorsa mutlaka uğramanız gereken bir durak Kazdağları. Çanakkale ve Balıkesir ile bağlantısı olan Kazdağları, oldukça geniş coğrafyaya yayılan muhteşem bir doğaya sahip. Narin akan şelaleleri, kendine has köyleri ve muhteşem lezzetleriyle Kazdağları, eminiz ki kalbinizde bir yer edinecek.

Kış aylarında ziyaret ettiğinizde hafif karla kaplı dağa çıkarken, mavinin, yeşilin ve beyazın ahengine şahit olacaksınız. İster kamp yapabilirsiniz, ister otelde kalabilirsiniz ister misafir kabul eden çiftliklere uğrayabilirsiniz. Dönmeden güzel bir köy kahvaltısı yapmayı ve evinize köy üretimi taze lezzetlerden almayı unutmayın.

4. Ayder Yaylası

Karadeniz’de Rize’ye bağlı olan Ayder Yaylası ise, kuzeyin eşsiz doğasını temsilen listemizde yer alıyor. Bünyesinde birçok aktivite içeren Ayder Yaylası, yöresel üretimleriyle de organik bir yiyecek deneyimi de sunuyor.

Sabah uyandığınızda 1350 metre yükseklikteki yaylada oksijene doyabilirsiniz, fırından taze çıkmış Karadeniz ekmekleriyle lezzetli mi lezzetli bir kahvaltı edebilirsiniz. Kayak sporlarının da yapılabildiği Ayder Yaylası’nda, kaplıcaların tadını çıkarırken dilerseniz Kardan Adam Festivali’ne de katılabilirsiniz. Hem otel hem de ev seçeneklerinin olduğu Ayder Yaylası’nda oldukça keyif alacağınıza eminiz.

5. Abant Gölü

Bolu’da bulunan Abant Gölü ise, sevimli evleriyle ve doğal yapısıyla sizi adeta bir peri masalının içine çağırıyor. Özellikle çiftlerin Sevgililer Günü zamanı sıklıkla tercih ettiği gölde, ev kiralamak en mantıklı seçeneklerden biri olacaktır.

Abant Gölü Tabiat Parkı’nda uzun yürüyüşler yapabilirsiniz, daha sonra evinize dönerek sıcacık atmosferde şarabınızı içerek doğayı dinleyebilirsiniz ve birbirinden farklı ağaç türlerinin dansına şahit olabilirsiniz. İsterseniz Samandere ve Güzeldere şelalelerini de ziyaret ederek tatilinize renk katabilirsiniz.

6. Akdamar

Van ve Bitlis arasında bulunan Akdamar Adası ise etkileyici hikayesiyle gidenlerin ilgisini çekerken Van’ın meşhur kahvaltısıyla da bir lezzet şöleni yaşayacaksınız. Kış aylarında karlı dağlar tarafından çevrelenen adada büyüleyici vakit geçireceksiniz.

Gittiğinizde özellikle Akdamar Adası efsanesini dinlemeyi ve araştırmayı unutmayın. Adada yürürken tarihin kalıntılarına şahit olun ve bambaşka kültürleri tanımanın tadını çıkarın. Adaya ulaşmak için Van’dan Gevaş’a geçtiğinizde sandal ya da teknelere binebilirsiniz. İçinde otel bulundurmasa da, adaya en yakın otellerde kalmayı seçebilirsiniz.

7. Sapanca

Sakarya’da bulunan Sapanca ise, özellikle içinde bulundurduğu Sapanca Gölü’yle oldukça popüler olmuş bir tatil noktası. Huzurlu ve sakin yapısıyla her mevsim farklı bir tat sunan Sapanca, kış aylarında ise bambaşka bir ruha bürünerek oldukça romantik bir seçenek haline geliyor. İster ev kiralayabilirsiniz ister otelde kalabilirsiniz ancak her iki seçenekten de memnun kalacağınızı söyleyebiliriz.

Nerede kalırsanız kalın, şahsi aracınızla seyahat ettiğiniz sürece rahatça göl kenarına ulaşabilirsiniz ve gölün orada yürüyüş yapabilirsiniz. Hatta soğuk hava şartlarında rahat edebiliyorsanız, bisiklete bile binebilirsiniz. Sonrasında da içinizi ısıtacak çay, kahve, sahlep içebilirsiniz ve gölü izleyebilirsiniz.

8. Uzungöl

Trabzon’da bulunan Uzungöl ise bir turizm merkezi olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Osmanlı ve Rumların döneminden kalma tarihi yapısıyla oldukça estetik ve güzel bir görüntü sunan Uzungöl, kışları karla kaplandığında bambaşka bir atmosfere sokuyor.

Yaz aylarında daha sık tercih ediliyor olsa da, kış severler için izole olacağınız bir ortam sunuyor Uzungöl. Kışları ise, heliski bölgenin en favori aktivitelerinden biri haline geliyor. Helikopterden bırakılan kayakçılar, pistten aşağı doğru kayıyorlar. Adrenalin seven bir çiftseniz, mutlaka bu sporu denemelisiniz. Uzungöl’de birbirinden tatlı otellerden birinde kalmayı tercih edebilirsiniz.

9. Ağva

İstanbul’da bulunan Ağva ise, şehirden kısa bir kaçamak yapmak isteyenler tarafından sıklıkla tercih edilen noktalardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Romantik tatil denince akla ilk gelen biri yerlerden olan Ağva’da şömine önünde şarabınızı yudumlayabilirsiniz, karlı sokaklarında el ele romantik bir yürüyüşe çıkabilirsiniz.

Ağva’da kalabileceğiniz birçok otel kalabilirsiniz ama eğer sevgilinizle beraber kamp yapmayı seviyorsanız kamp alanlarını da tercih edebilirsiniz. Özellikle özel günlerde her otelin dolduğu Ağva’da hafta sonu vakit geçirmek için bile yeterli olacaktır.

10. Saklıkent

Antalya’da bulunan Saklıkent her ne kadar güneyde bulunsa da kışın bambaşka manzaralara ev sahipliği yapan bir yer. Kayak turizmine sahip olan bölge, kış sporlarını sevenler tarafından sıklıkla tercih ediliyor.

Eğer siz de sevgilinizle kış sporlarına düşkünseniz ve beraber tatil yapmak istiyorsanız, Saklıkent tam size uygun bir seçenek olacaktır. Kayak yapmak önceliğiniz değilse de, dağın aşağısında bulunan merkez de size oldukça hitap edecektir. Oraya vardığınızda posterlerde gördüğümüz manzaraların gerçek olabileceğine şahit olabileceksiniz.

11. Kartepe

Kocaeli sınırları içinde bulunan Kartepe de yine kış turizminin oldukça tercih edilen noktalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Kartepe özellikle kayak sporunu sevenler için İstanbul yakınındaki bir kaçamak olarak sıklıkla tercih ediliyor.

Sezon boyunca hafta sonları da belli bir yoğunluğa sahip olan Kartepe’de konaklamak isterseniz de, birden çok tesis seçeneği karşımıza çıkıyor. Eğer hafta sonundan daha uzun süreli bir tatil yapmak isterseniz de, tatilinizi bir sonraki maddemizdeki Maşukiye ile birleştirebilirsiniz.

12. Maşukiye

İzmit’te bulunan Maşukiye ise ismini “aşık olunan” anlamına gelen “maşuk” kelimesinden alıyor. E durum böyle olunca da, listemizin son romantik tatil noktası olarak karşımıza çıkıyor. İddia ediyoruz ki, Maşukiye’ye gittiğinizde hem aşkınızı doya doya yaşayacaksınız hem de oraya aşık olacaksınız.

Uzun yürüyüşler yapabileceğiniz, tertemiz havasına doyacağınız, muhteşem yemekler eşliğinde rakı içebileceğiniz Maşukiye’de keyfin, sefanın, aşkın ve huzurun anlam bulduğu bir tatil yaşamaya hazır olun. Maşukiye’de butik otellerde oldukça rahat bir tatil geçirebileceksiniz ve dilediğiniz yerlere yürüyerek gidebilirsiniz. İsterseniz, kayak yapabileceğiniz Kartepe pistlerine de aracınızla ulaşabilirsiniz.