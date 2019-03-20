Nevşehir'de tesadüfen bulunan dünyanın en büyük yer altı şehri

Nevşehir Kalesi çevresinde tesadüfen bulunan dünyanın en büyük yer altı şehri kazı ve temizleme çalışmaları 2015 yılından beri devam ediyor.

Bölge turizmine büyük bir ivme kazandıracak 396 bin metrekarelik alanı kaplayan yer altı şehri 11 mahalleyi içine alıyor.

Günümüzden yaklaşık 1400 yıl öncesine tarihlendirilen yer altı şehrindeki tarihi yapılar ve objelerin gün yüzüne çıkarılma işlemi ise hala sürüyor.

Çok sayıda galerinin yer aldığı hayranlık uyandırıcı bu ilginç yerlerşim yerindeki galerilerde kandil yerleri, orijinal su künkleri, insanların yaşamını belgeleyen tandırlar, ocaklar, topraktan yapılmış çeşitli imalathaneler, çeşitli kullanım gereçleri, kazı ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu gün yüzüne çıkarılıyor.

Şimdiye dek yapılan kazılarda; tüf kayalara oyulu normal yaşam merkezleri, 12. yüzyıla tarihlenen kayadan oyma kilise, 6. yüzyıla tarihlenen manastır, Selçuklular döneminde yapılan Kaya Cami, at ahırları, 4 bezirhane ile çok sayıda lületaşı başta olmak üzere, diğer gereçler kullanılarak yapılan yüzlerce pipo bulundu.

Şu ana kadar ulaşılan envanterin incelenmesinde; Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait çok sayıda dini, askeri ve sivil mimari esere ulaşılan yer altı şehri bu yönüyle de ziyaretçilerine çok katmanlı bir kültüre bir arada tanık olma fırsatı veriyor.