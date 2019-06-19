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İğneada Longoz Ormanları'nda görsel şölen

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Kırklareli'nde, kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longoz ormanları, dünyada nadir görülen gölleri, temiz havası ve manzarasıyla ziyaretçilerini etkiliyor.

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İğneada Longoz Ormanları'nda görsel şölen
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Kırklareli'ne 100, Demirköy ilçesine 15, Edirne'ye 165, İstanbul'a 250 kilometre uzaklıktaki longoz ormanları, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

İğneada Longoz Ormanları'nda görsel şölen

Longozlar, çeşitli kuş, balık ve ağaç türleri, eğrelti otu, nilüferlerin yanında göl soğanları ve su menekşesi gibi endemik türlere de ev sahipliği yapıyor.

 

İğneada Longoz Ormanları'nda görsel şölen

Yaklaşık 2 bin 500 dönüm büyüklüğünde içerisinde 4 gölün yer aldığı, yürüyüş parkurları, hayvan popülasyonu ve doğal güzellikleriyle ilgi çeken longoz, ilkbahar ve yaz mevsiminde yeşil doğasıyla dikkati çekiyor.

İğneada Longoz Ormanları'nda görsel şölen

 İğneada Longoz Ormanları'nda görsel şölen

İğneada Longoz Ormanları'nda görsel şölen

İğneada Longoz Ormanları'nda görsel şölen

 

 

 

 

İğneada Longoz Ormanları'nda görsel şölen

İğneada Longoz Ormanları'nda görsel şölen

İğneada Longoz Ormanları'nda görsel şölen

İğneada Longoz Ormanları'nda görsel şölen

İğneada Longoz Ormanları'nda görsel şölen

İğneada Longoz Ormanları'nda görsel şölen

İğneada Longoz Ormanları'nda görsel şölen

 

İğneada Longoz Ormanları'nda görsel şölen

İğneada Longoz Ormanları'nda görsel şölen

İğneada Longoz Ormanları'nda görsel şölen

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