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"Hindistan'ın gözyaşı": Sri Lanka

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Hindistan'ın güneyinde yer alan ve coğrafi yapısı sebebiyle "Hindistan'ın gözyaşı" olarak bilinen Sri Lanka, tropikal iklimi ve çay üretimiyle öne çıkıyor.

"Hindistan'ın gözyaşı": Sri Lanka
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Hindistan'ın 31 kilometre güneyinde, Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Sri Lanka, haritadaki şeklinin gözyaşına benzemesi nedeniyle halk arasında "Hindistan'ın gözyaşı" olarak anılıyor.

Resmi adıyla Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti, tropikal iklim yapısı nedeniyle yemyeşil bir doğaya sahip.

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Aralık ve mart ayları arasında tropikal ve kuzeydoğu muson yağmurlarını alan ülke, haziran ve ekim ayları arasında ise güneybatı muson yağmurlarının etkisi altında kalıyor.

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Aralık ve mart ayları arasında tropikal ve kuzeydoğu muson yağmurlarını alan ülke, haziran ve ekim ayları arasında ise güneybatı muson yağmurlarının etkisi altında kalıyor.

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Tropikal ormanları, çay tarlaları, baharat ağaçları, pirinç tarlaları ve kauçuk ağaçlarıyla bezeli ülkede, çay ana geçim kaynağını oluşturuyor.

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Başkenti Kolombo olan ve yaklaşık 22 milyon insanın yaşadığı ülkede, farklı dinler ve kültürler bir arada yaşıyor. Kültür çeşitliliği yapılara da yansıyan ülkede, UNESCO'nun koruma altına aldığı antik kentleri, Budist tapınaklarını ve tarihi mekanları görmek mümkün.

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Eski adı Seylan olan ülkede, halkın yüzde 74'ü Seylanca, yüzde 18'i Tamilce ve yüzde 8'i diğer dilleri konuşuyor.

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Hazreti Adem'in dünyada ilk ayak bastığı yer olarak rivayet edilen ülkede, Hz. Adem'in ayak izinin olduğuna inanılan Adem Tepesi, başkent Kolombo'nun doğusunda yüksek bir dağ olarak Müslümanlarca ziyaret ediliyor.

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Hindistan'ın güneyinde coğrafi yapısından dolayı "Hindistan'ın gözyaşı" olarak bilinen ve insanlığın "baba yurdu" olarak rivayet edilen Sri Lanka'da Hindular, Budistler ve Hristiyanlar bir arada yaşıyor.

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Yaklaşık 2,5 milyon Müslüman'ın yaşadığı ülkede, başkent Kolombo'da UNESCO tarafından "kültürel miras" listesine alınan ve 1908 yılında Hindistan asıllı İngiliz Müslümanlarca inşa edilen "Kırmızı Mescit", mimari yapısı ve kırmızı rengiyle İslam'ın ülkedeki sembolü olarak gösteriliyor.

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Sri Lanka, toplam bin 340 kilometrelik sahil şeridine sahip. Zengin bitki örtüsü ve doğal yaşama sahip ülkede, filleri ve maymunları şehirler arası yolların kenarında görmek mümkün.

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Trafiğin sağdan işlediği ülkede en yaygın ulaşım aracı ise tuk-tuklar (motor taksi) ve renkli otobüsler. Sri Lanka'da yerel halk, yöresel kıyafetler giymeyi sürdürüyor. Ülke, her yıl yaklaşık 2 milyon turisti ağırlıyor.

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