Gezginlerin Avrupa’da Görmesi Gereken 17 Yer

​Avrupa’nın birbirinden farklı güzelliklere sahip ülkeleri var. Bu ülkelerin arasında çok farklı özelliklerde şehirler bulunuyor. Her birinin görülecek yerleri gezginler için ayrı seviliyor. Kimisi tarihsel başkenti kimisi en gelişmiş şehri görmeye gidiyor. Tüm şehirlerin kendilerine has yemekleri ve gezilip görülecek yerleri var. İşte Avrupa’nın görülecek en iyi 17 yeri:

Roma

İtalya’nın başkenti olan güzeller güzeli Roma… Roma’da gezilecek yerler arasında tarihi mekanlar ön planda. Kolezyum, Roma Forumu, Aşk Çeşmesi ve Pantheon en önemli yerleri arasında. Ayrıca Roma’ya gelip İtalyan mutfağını tatmadan dönmek olmaz. Makarna ve pizzaları ile ünlü bu yerde mutlaka yemeklerin tadına bakmalısınız.

Porto

Portekiz’in kuzeyinde bulunan Porto, ülkenin ikinci büyük şehri. Porto’da gezilecek yerler arasında Ribeira, gezginlerin en çok uğradığı yerler arasında. Burası eski binaları ile ünlenmiş bir şehir. Ayrıca Porto Katedrali, Liberdade Meydanı, Ponte Dom Luis ve Barok mimarisi ile Clerigos Kilisesi görülmeye değer yerler arasında.

Londra

İngiltere’nin başkenti ve turistlerin gözdesi olan şehir Londra. Şehrin ünlü yerleri arasında Big Ben, Buckingham Sarayı, Tower Bridge ve Hyde Parkı bulunuyor. Ayrıca Thames Nehri yanında bulunan London Eye dönme dolabına binerek Londra manzarasını fotoğraflamayı unutmayın.

Paris

Dünya’nın romantik şehri Paris… Bu şehirde turistlerin ilk uğradığı yerler arasında Eyfel Kulesi ve sıfır noktası olarak geçen Notre Dame Kilisesi bulunuyor. Ayrıca Louvre Müzesi, Ressamlar Tepesi, Zafer Takı, Sen Nehri ve Pantheon şehrin diğer ünlü yerleri arasında. Buraları gezdikten sonra kesinlikle falafel adındaki hamur işi yemeği denemelisiniz.

Floransa

İtalya’nın Toskana bölgesinin başkenti olan Floransa leziz yemekleri ile ünlü. Buraya gelip kesinlikle denemeniz gereken yemek Floransa Bifteği. Izgarada az pişmiş şekilde servis edilen bifteğinin dışında farklı bir tat arayanlar risotto veya lazanya deneyebilirler. Ayrıca yemek yedikten sonra Floransa’da mutlaka görmeniz gereken yerler arasında Florsansa Katedrali ve Vecchio Sarayı bulunuyor.

Prag

Gotik mimarisi ile masaldan çıkma bir yere benzeyen şehir Prag. Orta Çağ’dan kalma binaları ile Prag’da gezilecek yerler çok fazla. Burada özellikle Eski Kent Meydanı görülmesi gereken yerler arasında. Buradaki meydanda bulunan yapılar arasında Astronomik Saat’i saat başı olduğunda ziyaret etmenizi öneriyoruz. Çünkü saat başın olduğunda 1 dakika süren animasyonlar gerçekleştiriliyor.

Venedik

Venedik, kanalları ile ünlü İtalya’nın en çok turist çeken şehirlerinden biri. Buraya gelen herkesin şirin mi şirin gondollarda kanlarlı gezinmesi gerekiyor. Bu daracık kanallarda romantik bir yolculuk yapmak gerçekten harika bir his. Kanalları gezdikten sonra şehirde ünlü olan Ca’ d’Ora , San Marco Meydanı, San Marco Bazilikası ve Dükler Sarayını gezebilirsiniz.

Barselona

Madrid’den sonra Avrupa’nın en büyük şehirlerinden biri olan Barselona, içinizi ısıtacak bir şehir. Burada gezerken kendinizi masal diyarında hissedeceğiniz çok güzel bir yer var. Park Güell, Katalon mimarisinden izler taşıyan yapıları ile turistlerin gözde noktaları arasında.

Amsterdam

Hollanda’nın başkenti olan Amsterdam, çok küçük ama bir o kadar da şirin bir şehir. Ne kadar küçük olsa da Venedik’ten daha fazla kanala sahip. Bu kanallarda mutlaka bir tur yapmanız gerekiyor. Ayrıca şehrin diğer ünlü yerleri arasında Dam Meydanı, Red Light District, Van Gogh Müzesi, Vondel Park bulunuyor.

Amalfi

İtalya’nın enfes manzaralarına sahip Amalfi, dağların yamacında kurulu olan bir şehir. Şehrin Duomo Meydanı en hareketli yerlerinden biri. Burada upuzun merdivene sahip bir kilise, aziz heykeli ve pek çok kafe, restoran, küçük hediyelik dükkanları bulunuyor. Buraya özgü el yapımı seramiklerden hediye olarak satın alabilirsiniz.

Atina

Atina sadece Yunanistan’ın değil aynı zamanda Avrupa’nın tarihsel başkenti. Bu şehir Parthenon Tapınağı, Herodes Atticus Tiyatrosu, Tsisdarakis Camii ve Atina Akropolü gibi çok ünlü yapıları içinde bulundurur. Ayrıca Yunanistan’ın gece hayatı için tavernalar çok ünlüdür. Burada sıcak kanlı halkın eğlencesine ortak olabilirsiniz.

Viyana

Avusturya’nın başkenti olan Viyana, Avrupa’nın en gelişmiş şehirleri arasında bulunuyor. Burası kültürel anlamda zengin bir şehir.Aziz Stephen Katedrali, Hofburg İmparatorluk Sarayı ve dünyanın en büyük kültür alanı olan Viyana Müze Bölgesi kesinlikle gezilip görülmesi gereken yerler.

Santorini

Santorini, Ege’nin masmavi sularında bir ada. Dünyanın her yerinden çok fazla turist çeken adada, harika bir tatil geçirebilirsiniz. Bu adada gezilecek yerlerin başında Fira, Pyrgos ve Oia bulunuyor. Oia’da tepeye çıkarak manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Tepeye çıkmak için katırlar bulunuyor. Dilerseniz onlara binerek rahatça yukarı çıkabilirsiniz.

Toskana

Toskana, İtalya’nın güzel bir bölgesi. Burası kültür ve sanat açısından oldukça zengin bir yer. Ayrıca leziz yemekleri ile de pek çok turisti kendisine çekiyor. Buranın San Gimignano mutfağı epey ünlü. Bu mutfaktaki ribollita ve controfiletto alla grigliayı kesinlikle denemelisiniz. Ayrıca şarap bağlarına gidip bir fotoğraf çekmeyi de ihmal etmeyin.

Madrid

İspanya’nın başkenti Madrid her yıl turistlerin akınına uğruyor. Avrupa’nın en büyük şehri olan Madrid’de çok güzel yerler var. Prado Müzesi, Bornemisza Müzesi, Kraliyet Sarayı, Depod Tapınağı bunlardan sadece birkaçı. Madrid’te biraz eğlenmek isteyenler Lavapies’e gidebilirler. Burada birbirinden eğlenceli dakikalar geçirebileceğiniz mekanlar bulunuyor.

Sevilla

Endülüs’ün başkenti ve mimari yapılarındaki zenginliği ile Sevilla… Burada Alkazara Sarayı, Sevilla Arenası, Belediye Sarayı ve La Torre del Oro mutlaka görülmesi gereken mimarilere sahip yerler arasında. Ayrıca buralarda gezdikten sonra Sevilla’da gazpacho, pavella ve tapas denenmesi gereken lezzetli yemeklerden bazıları.

Valensiya

İspanyanın en kalabalık üçüncü şehri Valesiya, Akdeniz ikliminin hakimiyeti altında. Her mevsim rahatlıkla gezilebilecek bir şehir burası. Gotik tarzda inşa edilmiş olan Torres de Serranos ve Valensiya Katedrali’ni görmenizi öneririz. Ayrıca şehirde 12000 kişi kapasiteli Plaza de Toros de Valensiya adında görkemli yapısı ile bir arena bulunuyor.