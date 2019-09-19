Dünyanın En Yaşanılası Ülkesi İsviçre Hakkında Bilmeniz Gerekenler

İsviçre seyahat planlarınızda yer alıyor mu bilmiyoruz ancak bu yazıyı okuduktan sonra siz de İsviçre hayranı olabilirsiniz. Öyleyse detayları görelim!

Dünyanın en mutlu ülkelerinden biri olan İsviçre, hem jeopolitik konumu hem de yaşam standartları bakımından tercih edilen ülkelerden biri. Bölgelere göre farklılık gösteren yemek kültüründen tutun, 4 resmî dili olması ve eğitim olanaklarının her kantonda farklı olması sizi İsviçre’ye bağlayan nedenler arasında olabilir. İsviçre’yi gidip görmenizi öneririz ancak karar sizin. Gelin beraber bakalım!

1. Resmî adı İsviçre Konfederasyonu olan İsviçre’nin temelini oluşturan konfederasyonun kuruluşu 13.yüzyılın sonu ve ülke, 1499 yılından beri bağımsız

1798 yılında Napolyon’un işgaliyle bağımsızlığını kaybetmiş olsa da 1815 yılında tekrar bağımsızlığını kazanmıştır.

2. İsviçre; Jura Dağları, İsviçre platosu ve Alpler arasında kalan bir Batı Avrupa ülkesi

Alpler’in kuzey ve güney yamaçlarında bulunur.

3. Diğer Avrupa ülkelerine göre çok da büyük sayılmayan bir yüz ölçümüne sahip: 41.285 kilometre



İsviçre, Birleşmiş Milletler’e dahil olan ülkeler arasında yüz ölçümü bakımından 135. sırada yer alır ve ülke alanının büyük kısmını Alpler kaplar.

4. Kuzeyde Almanya, batıda Fransa, güneyde İtalya ve doğuda Avusturya ve Lihtenştayn ülkeleriyle komşu

5. Ülke ılıman bir iklime sahip ancak kantonlarda ufak farklılıklar görülebilir. En sıcak ayları ise haziran, temmuz ve ağustos



Yaz ayları sıcak olmasına rağmen en fazla yağış yine yaz aylarında gözlemlenir. İsviçre’ye bahar ve yaz aylarında gidebileceğiniz gibi kış aylarında giderek Alpler’de kayak yapmanın zevkini tadabilirsiniz.

6. 2017 yılında yapılan sayımlara göre İsviçre nüfusu 8,42 milyon ve vatandaşların çoğu Alpler yerine büyük şehirlerin olduğu platoda yaşıyor

Kilometrekareye 190 kişi düşer. Nüfusun 130 binini Türk vatandaşlar oluşturur.

7. Toplam 26 kantondan oluşan İsviçre’nin resmî başkenti Bern şehri. Bunun dışında Zürih, Basel, Lozan ve Cenevre en önemli şehirler arasında

Kantonlarını merak edenler için şöyle yazabiliriz: Aargau, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerhoden, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Cenevre, Fribourg, Glarus, Graubünden, Jura, Luzern, Neuchâtel, Nidwalden, Obwalden, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Ticino, Uri, Valais (Wallis), Vaud, Zug ve Zürih.

8. Dört farklı resmî dili var: Kuzey ve orta İsviçre’de Almanca, güneyde İtalyanca, batıda Fransızca ve güneydoğuda Romanşça konuşulur

Konuşulan en yaygın dil Almanca.

9. Ülkede dil birliği olmadığı gibi din birliği de yok. Yaşayanların çoğu Katolik, Ortodoks ve Reformcu

Din alanında da oldukça çeşitlilik gösteren bir ülke. Birçok inanç ve ibadet yeri mevcut ve resmî bir din yok. Çoğunluk Hristiyanlık dinini benimsese de bunun yanında Budist, Hinduist, Müslüman ve Yahudi insanlar da var.

10. İsviçre’nin kullandığı para birimi “İsviçre Frangı”

1 İsviçre Frangı = 5,72 Türk Lirası. İsviçre, 2002 yılında Birleşmiş Milletler’e dahil olmasına rağmen Euro para birimini kullanmaz.

11. İsviçre saati, Türkiye saatine göre 1 saat geri

12. Schengen bölgesine dahil olduğu için ziyaret etmek isteyenlerin Schengen vizesi alması gerekiyor

Ziyaret etmek isteyenler için İsviçre Başkonsolosluğu İstanbul’da, İsviçre Büyükelçiliği ise Ankara’da bulunur.

13. Yemek kültürü de oldukça zengin. Özellikle çikolata ve peynirleriyle biliniyor ancak şaraplarını da mutlaka denemelisiniz

“Valais” ve “Vaud” adlı beyaz şaraplarını denemenizi öneririz. Ayrıca sütlü çikolatadan yapılan fondü de asla “Hayır!” diyemeyeceğiniz lezzetler arasında.

14. İsviçre’de toplu taşımada tren ve otobüs hatları önemli bir yer tutar. Bazı şehirlerde tramvay da bulunur

Ülkede taksi kullanımı yaygın olmasa da var. Yaygın olmama sebebi ise pahalı olması.

15. İsviçre’den alabileceğiniz hediyelik eşyalar arasında İsviçre çakısı, İsviçre çikolatası, peynir ve şaraplar var

İsviçre pahalı bir ülke olduğu için hediye seçerken dikkatli olmanızı öneririz.

16. Ülkede farklı aylarda festivaller düzenlenir. Seyahatlerinizi bu festival dönemlerine denk getirebilirsiniz

Paskalya ve Noel kutlamalarının yanı sıra 1 Ağustos’ta ülkenin bağımsızlığı kutlanır. Günleri değişse de her ocak ayı sonunda Château-d’Oex’de “Balon Festivali” düzenlenir. Şubat ayı ortasında ise Basel’de “Maske Festivali” yapılır. Bunun gibi birçok müzik etkinlikleri de mevcut ancak tarihleri değişiklik gösterebileceğinden gitmeye karar verdiğinizde araştırma yapmanızı öneririz.

17. İsviçre’ye İstanbul’dan direkt uçuşlarla gidebilir, Türkiye’nin diğer şehirlerinden aktarmalı şekilde ulaşabilirsiniz