Dünyanın az bilinen yerleri

Dünyanın en küçük ada ülkesi Nauru:

Pasifik Okyanusu’nda Avustralya’nın kuzeyinde, Ekvator ve Marshall Adaları’nın güneyinde yer alan ve resmi adı 'Nauru Cumhuriyeti' yüzölçümü ile dünyanın en küçük ada ülkesi. Pasifik Okyanusunun batı kesiminde yer alan 21 kilometre karelik alana ve 9 bin kişilik nüfusa sahip olan Vatikan'dan sonra en az nüfusa sahip ülkedir. Nauru Cumhuriyeti'nde resmi bir başkent veya şehir yok, yalnızca belirli bölgeler vardır. En yakın komşusu 300 kilometre doğusunda yer alan Kiribati'nin Banaba Adası'dır.

ABD'de Supai köyü Havasu Kanyonu:

Dış dünya ile bağlantısı olmayan Supai köyü Havasu Kanyonu'nda bulunuyor. Supai Kızılderili köyü, Büyük Kanyon'un güneybatı ucunda ve çok sarp kayalıkların dibinde yer alıyor. Köye ulaşım için helikopter kullanmak ya da kilometrelerce süren dağ yolunu aşmak gerekiyor. ABD'nin Arizona Eyaleti'nde Kızılderililerin yaşadığı bir köye 103 yıldır katırlarla posta servisi yapılıyor. ABD'de katırlarla posta taşınan tek yer olan Supai Postanesi 500 çevre sakinine hizmet veriyor.

Macquarie Adası, Pasifik Okyanusu:

Yeni Zelanda ve Antartika'nın arasında ortada konumlanmış olan Macquire, fok balıkları, albatroslar, penguenler de dahil olmak üzere çeşitli vahşi yaşama ev sahipliği yapıyor.

Alert, Nunavut, Kanada:

Kanada’daki Nunavut bölgesinin ucunda bulunan Alert, Kuzey Kutbu’nun 800 km altında bulunan bir kasaba. Dünyanın yaşam olan en kuzeydeki noktası kabul edilen adada, sıcaklıklar sıfırın altında 40 derece civarında olduğu gibi, günler 24 saat gece ve gündüz olarak yaşanıyor. En yakın komşusu 210 km ötedeki bir balıkçı kasabası olan Alert’te bugün Kanada’ya ait bir hava laboratuarı bulunuyor.

Motuo İli, Çin:

Çin’in halen yol bağlantısı olmayan tek ili Motuo, Asya’nın medeniyetten uzak kalmış olan Tibet özerk bölgelerinden biri. Motuo’ya gitmek için en zorlu coğrafi koşullarla baş etmeniz ve Himalaya Dağları’nın buz tutmuş geçitlerinden geçip, 200 metre yükseklikteki asma köprülerden geçmeniz gerekiyor.Eğer bu zorlukları aşabilir ve Motuo’ya ulaşabilirseniz, Budizm’in sahip olduğu en güzel oyma heykellerin yer aldığı kutsal kabul edilen topraklara varabilirsiniz.

Pitcairn Adası:

Pasifik Okyanu’sunun bir diğer ıssız adası Pitcairn’de, ne yerel halk, ne de araştırmacı bulunmuyor. Batı’sında kalan en yakın komşuları Gambier Adaları ve Tahiti, Pitcairn Adası’ndan yüzlerce kilometre ötede bulunuyor. Pitcairn, 1784’de deniz indirilen ünlü İngiliz kargo gemisi HMS Bounty’nin öyküsünü taşıyor. 1789’da adaya uğrayan gemide çıkan ayaklanmada kaptanlarını deviren 50 denizcinin adaya yerleştiği biliniyor. Günümüzde adada yaşayan ve çiftçilikle geçinen yaklaşık 100 insanın, ayaklanmacı denizcilerin soyundan geldiğine inanılıyor.

Kerguelen Adaları:

Hint Okyanusu’nda bulunan küçük bir takımada olan Kerguelen Adaları “Issızlık Adaları” olarak da biliniyor. Hava yoluyla ulaşımın mümkün olmadığı adalara gitmek için, Madagaskar’da bulunan Reunion Adası’ndan altı günlük bir tekne yolculuğu yapmanız gerekiyor. Ada’da tıpkı yüzlerce kilometre güneyindeki Antartktika gibi yerel halk değil ancak Fransa’dan gelen araştırmacılar bulunuyor. 1776 yılında ünlü kaşif James Cook’un ayak bastığı takımadalar, bugün bir uydusu bulunan Fransa’nın füze savunma sisteminin bir parçasından başka bir şey değil.

Ittoqqortoormiit, Grönland:

Yaklaşık iki milyon 200 bin metrekarelik yüzölçümüyle dünyanın en büyük adası olmasına rağmen Grönland’da sadece 57 bin insan yaşıyor. Adanın en ıssız ve bilinmeyen kasabası ise, İzlanda’ın kuzeyinde kalan, adanın doğu ucundaki balıkçılık ve avcılıkla geçinilen Ittoqqortoormiit. Kasaba, Grönland’ın İngiltere büyüklüğündeki bir ilinde yer alıyor. 500 kişinin yaşadığı kasabada, kişi başına 388 kilometre kare alan düşüyor.

Tristan da Cunha:

Tristan da Cunha, dünyanın üzerinde yerleşim olan karaya en uzak adasıdır. Nüfusu 275 kişidir. 1656’da keşfedilen Ulaşılmaz Ada ise elbette ulaşılamamasıyla ünlü. Adaya en yakın yerleşim bölgesi St. Helena yalnızca 2.000 kilometre uzakta. 1800’lerden beri İngiltere’nin topraklarında sayılan adalara ulaşabilmek için tek yol, 3200 km mesafede bulunan Güney Amerika kıyılarından yapılacak tekne yolculuğu.

Rinconada, Peru:

Peru’daki And Dağları’nda yer alan La Rinconada, Güney Amerika’nın ulaşılması belki de en zor yeri. Deniz seviyesinden 5 bin 200 metre yükseklikte olan küçük maden kasabası, dünyanın en yüksek rakımlı ve ıssız yeri kabul ediliyor. Donmuş bir buz tabakasının üzerinde bulunan kasabanın tek ulaşım yolu, günlerce kar yağışı ve fırtına altında yapılan kamyon yolculuğu. Zor coğrafi şartlar, yaşamayı ne kadar zor kılsa da, La Rinconada altın madenciliği yapan yaklaşık 30 bin kişilik nüfusa sahip.

Rusya, Oymyakon:

Kışın -51 dereceye kadar düşen soğuğuyla Oymyakon köyü dünyanın en soğuk noktalarından biri. İlginç bir şekilde köyün adı ise “donmamış su” anlamına geliyor. Bunun sebebi ise köyde çıkan termal su kaynakları.