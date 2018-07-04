Çocuklarla yaz tatiline çıkma rehberi

Çocuklu ailelerin en çok korktuğu şeylerden biridir, çocukla ya da bebekle tatile çıkmak…

Çocuklu ailelerin en çok korktuğu şeylerden biridir, çocukla ya da bebekle tatile çıkmak… Eğer ki ilk kez bebeğinizle tatile çıkacaksanız hiç çekinmeyin! Daha önce denediyseniz ve zorlandıysanız da, ya tatilinizi çocuklarınıza geçirecek şekilde düzenlememişsinizdir ya da tatil beklentinizi çocuksuz tatil yaptığınız zamanlarla bir tutmuşsunuzdur.

Bir de çocuklu ailelerde genel anlamda yanlış bir inanç vardır. Sanki çocuklarla tatile çıkılınca sadece her şey dahil otellere, tatil köylerine gidilmesi gerekiyor. O büyük komplekslerde çocukları, çocuk kulübüne bırakıp günlerce aynı mekanın içine hapsolmuş gibi kalmak, açık büfe yiyecekler içinden seçimler yapmak, gürültülü gösteriler izlemek…

Tüm bunların yapılması gerektiği inancına sahipseniz hemen bu inanç kalıbınızı yıkın. Çünkü çocukla ya da bebeğinizle tatil yapacağınız zaman bunların hiçbirini yapmanıza gerek yok. Tabii sizin tatil anlayışınız bu değilse! Eğer ki tatil anlayışınız her şey dahil beş yıldızlı bir otel veya tatil köylerinden ibaret değilse, işte size çocuğunuzla birlikte keyifli bir tatil için yol gösterecek öneriler...

1- EN DOĞRU TATİL ZAMANINI TERCİH EDİN

Çocuğunuzla yapacağınız tatili planlarken ilk önce doğru zamanı seçmelisiniz. Uzmanlar çocuklu tatil için yaz başı ya da yaz sonunun en doğru tercih olacağını söylüyorlar. Bu şekilde belirtmelerinin en temel sebebi yaz ortasında havanın çok sıcak olması ve güneşin çocuklar üzerinde olumsuz etki bırakması. Yaz sonu ve yaz başı havalar daha serin olduğundan dolayı güneş çocuklar üzerinde çok fazla olumsuz etki göstermez.

2- HER İŞİN BAŞI SAĞLIK

Tatilinizi geçireceğiniz konaklama yerinin yakınında bir sağlık kuruluşu ve eczanenin olası sizin için avantajlı olabilir. Sizler her ne kadar çocuklarınızın düzenli kullandığı ya da tatilde ihtiyaç duyabileceğini düşündüğünüz ilaçları yanınıza alsanız da, önceden asla tahmin edemeyeceğiniz bir sağlık problemiyle karşılaşabilirsiniz. Bu sebeple bir eczanenin ve sağlık kuruluşunun yakınında olması sizin yararınıza olacaktır.

3- EVİNİZİN KONFORUNU BULABİLECEĞİNİZ BİR YER NEDEN OLMASIN?

Çocuğunuzun yaşı daha çok küçükse ve özellikle iki yaş altındaysa bebeğinizin düzeninin bozulmaması için apart otelleri, devre mülkleri, günlük kiralık daireleri veya en azından minik de olsa mutfağı olan bir odayı tercih etmeniz size büyük avantajlar sağlayacaktır. Örneğin, bebeğinizin mamasını veya yemesi gereken yiyecekleri kolayca hazırlayabilirsiniz. Ekonomik ve pratik olması da cabası.

4- YOLCULUK SÜRESİ VE UYKU DÜZENİNE DİKKAT

Tatil için yola çıkış saati ve eve dönüş saatini iyi ayarlamaya çalışın. Okul çağı çocuklarına nazaran okul öncesi çocuklar oldukça hareketli ve meraklıdır. Bu yüzden okul öncesi çocuklarını, uzun süren yolculuklarda yönetmek sizleri biraz zorlayabilir. Bu sebeple eğer ki çocuğunuz okul öncesi yaştaysa tavsiyemiz, kesinlikle daha kısa sürecek yolculukları tercih etmenizden yana olacaktır. Hatta onlar için uçak yolculuğunu da tercih edebilirsiniz. Seçimizi uçaktan yana kullanacaksanız eğer uçağın kalkış ve inişi esnasında onların kulaklarında oluşabilecek basıncı azaltmak için emzirebilir ya da su içirebilirsiniz. Kalkış ve iniş anında yutkunmak onların kulak basınçlarını dengelemelerini sağlayacaktır.

Çocuğunuz eğer ki okul çağındaysa onunla birlikte problemsiz bir şekilde araç yolculuğu hatta otobüs yolculuğu bile yapabilirsiniz. Bu noktada da trafiğin yoğun olmadığı saatleri seçmeniz ve seyahatinizin bir kısmının uykuda geçirebileceği saatleri seçmeniz birlikte yapacağınız yolculuğu kolaylaştırır. Yani yola çıkış saatlerinizi çocuğunuzun uyku saatlerine göre ayarlayabilirsiniz. Böylece uyku saatinin düzeni de bozulmamış olur. Çünkü yolculuk öncesi beslenme programı, uyku saatleri gibi durumlarda değişiklik yapılması gidilen yeni yerlerle çocuğun davranışını da etkileyebilir.

5- SEYAHATİ BİRAZ ESNETMEYE NE DERSİNİZ?

Sürekli gezmeliyiz diye düşünerek çocuğunuzla oradan oraya koşuşturmanıza hiç gerek yok! Saati saatine uymanız gereken planlar yerine daha spontane ve rahat programlara açık olun. Çünkü çocuğunuzla tatil yapmanın en güzeli yanı rahat olmaktır. Günde bir müze veya sanat galerisi ile başlayıp çocukların hoşlanacağı hayvanat bahçesi, havuzlar veya parklara uğrayarak gününüzü bitirebilirsiniz. Böylece çocuğunuzun da seyahatten zevk alması için onu günlük planlara dahil etmiş olursunuz ve bunun sonucunda da çocuğunuz bir sonraki tatili iple çekecektir.

6- UNUTMAYIN! TATİLDE ÇOCUKLARINIZI KISITLAMAYIN

Kahvaltı ve yemek masalarında mutlaka ailecek sohbet edin. Birçok çocuğun yeme problemi olması ebeveynleri yemek masasında germektedir, özellikle de annelerin en çok yakındığı şey çocukların yeterince yemek yememesidir. Siz siz olun bu gerginlikten kaçınmaya çalışın. Çocuklara evde yemek yedirmek bile zorken, tatilde, peynirin tadının bile farklı olduğu yerde, doğru düzgün beslenmeleri için baskıdan uzak durun. Sadece tatil için biraz daha esnek olun ve sevdiği patates kızartması gibi yiyecekler yemek istediğinde izin verin. Sonuçta evinize döndüğünüzde çocuğunuzun sağlıklı beslenmesine elbette devam edeceksiniz.

7- TATİLDE TELEFON YOK, TABLET YOK!

Teknolojiden uzak olmalarını sağlayın. Çocuklar için yeni bir yere gitmek, gidilen yeri gözlemlemek, öğrenmek ve merak etmek demek. Tatilde cep telefonu ya da tabletle vakit geçiren çocuklar içlerindeki keşfetme ve öğrenme merakını açığa çıkaramazlar. Oysa seyahatin en büyük amacı çocuklara farklı dünyaları deneyimleme ve gözlemleme şansını sunmaktır.

8- GÖZÜNÜZÜ ÜZERİNİZDEN AYIRMAYIN

Onların güvenliği için tatil boyunca bir gözünüz hep üzerinde olsun. Plajda ya da havuz kenarında oynarken suyun çok yakınında olmamasına dikkat edin. Dışarıya çımadan en az 15 dakika önce çocuğunuzun vücuduna en az 30 faktörlü güneş koruyucu sürün. Güneş ışınlarının dik açıyla yeryüzüne vurduğu öğle saatlerinde çocuğunuzun güneşe çıkmamasına özen gösterin. Çocuklar için en ideal saatler sabah 09:00-11:00 ile akşamüzeri 16:00-19:00 arasıdır. Güneş koruyucuların yanı sıra şapka takmasını kesinlikle ihmal etmeyin.