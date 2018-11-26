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Buz ve ateş ülkesi İzlanda

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İzlanda, Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde Grönland'ın güneydoğusu ile İskandinavya ve Britanya Adası'nın kuzeybatısında yer alan bir ada ülkesi.

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Buz ve ateş ülkesi İzlanda
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Volkanik bir ada üzerinde kurulmuş ve çevresindeki birçok küçük adadan meydana gelmiş bir devlet olan İzlanda'yı 861 yılında Norveçliler keşfetmiş ve adaya ilk kez 9 ve 10. yüzyılda Norveç’ten gelen Vikingler yerleşmiş.  

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15 tane aktif yanardağ, 10 bine yakın şelalenin bulunduğu, kış mevsinde beyaz örtüsü, bahar ve yaz aylarında yemyeşil doğasıyla son yıllarda turistler için de çekim bölgesi olan İzlanda'nın nüfusu 320.000 kişi. 

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Halkın %80’i şehirlerde, diğer kısmı köylerde yaşıyor.

 

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İzlanda halkı kendilerine özgü dillerini, kültürlerini, efsanelerini ve geleneklerini korumak için ellerinden geleni yapıyor. 

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Ülke ekonomisinin temelini, bir ada devleti olduğu için balıkçılık ve balık mamulleri oluşturuyor. 

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İzlanda’nın en önemli gelir kaynağını meydana getiren balıkçılık, 106.487 gross tonluk 866 gemi ile yapılıyor.

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Yıllık tutulan balık yaklaşık olarak 1.500.000 ton.

 

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Başlıca tutulan balık türleri ise, balina, morina ve ringa. 

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Ülke ihracatını %80’ini balık ürünleri, balık konservesi, tuzlanmış ve dondurulmuş balık, balık unu, balık yağı, alüminyum, diatomit ve gübre meydana getiriyor. 

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