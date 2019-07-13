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Yaz’ı satrançla karşıladılar

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Yaz’ı satrançla karşıladılar
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Spor Kulübünün, Lefkoşa Bölgesinde satranç sporunu geliştirip yaygınlaştırmak hedefi ile organize ettiği Yaza Merhaba Satranç Turnuvası sürüyor.

LTB Kafeterya Salonunda (5.Kat) düzenlenen turnuva küçükler (2008 ve sonrası doğanlar), yıldızlar (2004-2007) ve gençler (2000-2003) olmak üzere 3 kategoride gerçekleştiriliyor.

Turnuvanın açılış hamlesi LTB Başkanı Mehmet Harmancı tarafından yapıldı. LTB ve Spor Kulübü Asbaşkan Akın Aktunç da organizasyon açılışında yer alarak satranççılara başarılar diledi. Turnuva bugün gerçekleştirilecek maçlar ve ödüllerin verilmesi ile tamamlanacak.

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