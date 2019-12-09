Satrançta şampiyonlar belirlendi

2020 KKTC Yaş Grupları Satranç Şampiyonası 6, 7 ve 8 Aralık tarihlerinde Acapulco Otel'de 24 kategoride 7-18 yaş arası toplam 239 kişinin katılımı ile gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı'nın 6 Aralık'ta açılışını yaptığı turnuva 3 gün boyunca şölen havasında sürdü. Turnuvanın direktörlüğünü yönetim kurulu üyeleri Ayşe Tolgar ve Ahmet Aslım üstlenirken, Hüseyin Yeten, Havva Doğan, Aliye Osum, Tolga Öztürk, Haluk Ramon Serhun, Meltem Akbaş Bitirim, Osman Şeker, Buğra Beyaz, Gül Şeb, Muzaffer Ermemiş, Yücel Ünsaç, Erdoğan Barışsever, Şahin Şahmaran, Damla Boşnak ve Perihan Akyürek de hakemlik görevlerini yürüttüler. Bu büyük organizasyonun yapılması için federasyonun sponsoru Türkiye İş Bankası katkı sağladı.
Şampiyonlarımız ve dereceye giren sporcular şöyle:
18 YAŞ GENEL KATEGORİSİ
1. ADMAN DEVRAN TOLON - YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SGK
2. HASAN SAKALLI - GÜZELYURT SATRANÇ KALESİ DERNEĞİ
18 YAŞ KIZLAR KATEGORİSİ
1. AYTEN CANDAN AĞDELEN - BİREYSEL
2. YAĞMUR AYTAÇOĞLU - LEFKOŞA SATRANÇ DERNEĞİ
17 YAŞ GENEL KATEGORİSİ
1. ATA ATASOY - ÇANAKKALE SATRANÇ KALESİ
2. EMİRCAN SARI - DUMLUPINAR SATRANÇ AKADEMİ
17 YAŞ KIZLAR KATEGORİSİ
1. AYŞEN SAĞLAMER - DUMLUPINAR SATRANÇ AKADEMİ
2. DEREN KALFAOĞLU - ŞAH-MAT SATRANÇ VE KÜLTÜR DERNEĞİ
16 YAŞ GENEL KATEGORİSİ
1. GÖRKEM YALOVALI - GÜZELYURT SATRANÇ KALESİ DERNEĞİ
2. KAYMAK KAREL FAİZ - ALTIN PİYON SATRANÇ DERNEĞİ
16 YAŞ KIZLAR KATEGORİSİ
1. SELAY KESEN - ÇANAKKALE SK SATRANÇ KALESİ
2. GÖKSU SUNGURTEKİN - ŞAH-MAT SATRANÇ VE KÜLTÜR DERNEĞİ
15 YAŞ GENEL KATEGORİSİ
1. KAYRA ÇERÇİ - DUMLUPINAR SATRANÇ AKADEMİ
2. DENİZ EVRAM - ALTIN PİYON SATRANÇ DERNEĞİ
15 YAŞ KIZLAR KATEGORİSİ
1. HATİCE FİLO - DUMLUPINAR SATRANÇ AKADEMİ
2. ÖZGÜ ÖYKENER - ŞAH-MAT SATRANÇ VE KÜLTÜR DERNEĞİ
14 YAŞ GENEL KATEGORİSİ
1. KADİR EFE ERMEMİŞ - DUMLUPINAR SATRANÇ AKADEMİ
2. KEMAL YILDIRIM - LEFKOŞA SATRANÇ DERNEĞİ
14 YAŞ KIZLAR KATEGORİSİ
1. EYLÜL GÜNEŞ - BEYARMUDU BELEDİYESİ
2. DEFNE ÖZ - GÜZELYURT SATRANÇ KALESİ DERNEĞİ
13 YAŞ GENEL KATEGORİSİ
1. AHMET KADER SAKALLI - GÜZELYURT SATRANÇ KALESİ DERNEĞİ
2. BERK NAY - DOĞA SATRANÇ AKADEMİSİ
13 YAŞ KIZLAR KATEGORİSİ
1. ALARA KÜÇÜK - ŞAH-MAT SATRANÇ VE KÜLTÜR DERNEĞİ
2. NEHİR ASLANTÜRK - GÜMÜŞ AT SATRANÇ DERNEĞİ
12 YAŞ GENEL KATEGORİSİ
1. GÖKHAN ŞEKER - DUMLUPINAR SATRANÇ AKADEMİ
2. KAĞAN SEMAAY - LEFKOŞA SATRANÇ DERNEĞİ
12 YAŞ KIZLAR KATEGORİSİ
1. DERİN BOZTUNA - ŞAH-MAT SATRANÇ VE KÜLTÜR DERNEĞİ
2. VERA BİNATLILI - GÜZELYURT SATRANÇ KALESİ DERNEĞİ
11 YAŞ GENEL KATEGORİSİ
1. TUĞRA VURANA - LEFKOŞA SATRANÇ DERNEĞİ
2. EMİR TUMBURİ - DOĞA SATRANÇ AKADEMİSİ
11 YAŞ KIZLAR KATEGORİSİ
1. LARİN DÖVEÇ - ALTIN PİYON SATRANÇ DERNEĞİ
2. SELİN KARAKAYA - ALTIN PİYON SATRANÇ DERNEĞİ
10 YAŞ GENEL KATEGORİSİ
1. DORUK DOLU - ÇANAKKALE SK SATRANÇ KALESİ
2. ARDA KÖLE - LEFKOŞA SATRANÇ DERNEĞİ
10 YAŞ KIZLAR KATEGORİSİ
1. DESTİNA ÇINAY ÇIKA - ALTIN PİYON SATRANÇ DERNEĞİ
2. ADA ŞAHİN - ALTIN PİYON SATRANÇ DERNEĞİ
9 YAŞ GENEL KATEGORİSİ
1. EMRE ŞEB - GÜZELYURT SATRANÇ KALESİ DERNEĞİ
2. ASRIN ÖZER - GÜZELYURT SATRANÇ KALESİ DERNEĞİ
9 YAŞ KIZLAR KATEGORİSİ
1. EZGİ DİMİLİLER - LEFKOŞA SATRANÇ DERNEĞİ
2. HAYAL ARSLAN - ŞAH-MAT SATRANÇ VE KÜLTÜR DERNEĞİ
8 YAŞ GENEL KATEGORİSİ
1. ALİ CANEL MİDEM - ÇANAKKALE SK SATRANÇ KALESİ
2. HASAN ALAZ ŞİMŞEKATAN - GÜZELYURT SATRANÇ KALESİ DERNEĞİ
8 YAŞ KIZLAR KATEGORİSİ
1. ESMA DENİZ SENCER - DOĞA SATRANÇ AKADEMİSİ
2. ALVİN KAHRAMAN - ŞAH-MAT SATRANÇ VE KÜLTÜR DERNEĞİ
7 YAŞ GENEL KATEGORİSİ
1. DENİZ KAAN KUTLAY - GÜZELYURT SATRANÇ KALESİ DERNEĞİ
2. ARHAN SATILMIŞ - LEFKOŞA SATRANÇ DERNEĞİ
7 YAŞ KIZLAR KATEGORİSİ
1. EYLÜL ÇAĞMEL - ŞAH-MAT SATRANÇ VE KÜLTÜR DERNEĞİ
2. LAL DURU EKŞİCİ - ŞAH-MAT SATRANÇ VE KÜLTÜR DERNEĞİ