Satrançta Doğa farkı

MEB İlkokullararası Satranç Turnuvasında birinci Doğa Okulları oldu. 20 Temmuz Fen Lisesinde yapılan satranç turnuvasında 6 ayrı kategoride yapılan yarışmalar ile tamamlandı. Küçükler-genel kategorisinde alınan şampiyonluğun yanı sıra toplamda 5 ayrı kategoride derece yapan Doğa Okulları turnuvaya damgasını vurdu.
Dereceye giren Doğa Okulları takımları şöyle:
Doğa İlkokulu-Küçük Genel : Birinci
Doğa Koleji-Küçük Kızlar : Dördüncü
Doğa Koleji-Yıldız Kızlar : Üçüncü
Doğa Koleji-Yıldız Genel : Dördüncü
Doğa Koleji-Genç Genel : Üçüncü