Satrançta Doğa farkı

MEB İlkokullararası Satranç Turnuvasında birinci Doğa Okulları oldu. 20 Temmuz Fen Lisesinde yapılan satranç turnuvasında 6 ayrı kategoride yapılan yarışmalar ile tamamlandı. Küçükler-genel kategorisinde alınan şampiyonluğun yanı sıra toplamda 5 ayrı kategoride derece yapan Doğa Okulları turnuvaya damgasını vurdu.

Dereceye giren Doğa Okulları takımları şöyle:

Doğa İlkokulu-Küçük Genel : Birinci

Doğa Koleji-Küçük Kızlar : Dördüncü

Doğa Koleji-Yıldız Kızlar : Üçüncü

Doğa Koleji-Yıldız Genel : Dördüncü

Doğa Koleji-Genç Genel : Üçüncü