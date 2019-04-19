banner255
Google’dan Duygu Asena'ya özel Doodle
Google’dan Duygu Asena'ya özel Doodle
31 0
18 0
 
Çiçek saksısı sigara söndürme yeri mi?
Çiçek saksısı sigara söndürme yeri mi?
36 0
177 0
Mormenekşe, Hamitköy'ü morarttı
Mormenekşe, Hamitköy'ü morarttı
469 0
33 0
Çöp bidonlarını küfür eder gibi atıp gidiyorlar
Çöp bidonlarını küfür eder gibi atıp gidiyorlar
228 0
banner82

Satrançta Doğa farkı

banner27

banner262
Satrançta Doğa farkı
banner267

MEB İlkokullararası Satranç Turnuvasında birinci Doğa Okulları oldu. 20 Temmuz Fen Lisesinde yapılan satranç turnuvasında 6 ayrı kategoride yapılan yarışmalar ile tamamlandı. Küçükler-genel kategorisinde alınan şampiyonluğun yanı sıra toplamda 5 ayrı kategoride derece yapan Doğa Okulları turnuvaya damgasını vurdu.

Dereceye giren Doğa Okulları takımları şöyle:

Doğa İlkokulu-Küçük Genel : Birinci

Doğa Koleji-Küçük Kızlar : Dördüncü

Doğa Koleji-Yıldız Kızlar : Üçüncü

Doğa Koleji-Yıldız Genel : Dördüncü

Doğa Koleji-Genç Genel : Üçüncü 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.