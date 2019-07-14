Satranççılarımız, Sırbistan'da hamle yapacaklar

Sırbistan'ın kuzeyinde, Voyvodina'nın merkezi olan Novi Sad şehrinde 12-18 Temmuz 2019 tarihlerinde 3 kategoride düzenlenecek olan şampiyonaya KKTC'den 17 satranççı katılacak. X. Uluslararası Voyvodina 2019 Satranç Şampiyonasına katılacak olan sporcularımız ve braşları şöyle:
2000 ELO ve yukarısını kapsayan A Grubunda yarışacak olan sporcularımız:
1. Cengiz Hasman
2. Evrim Kansal
1600-2000 ELO'yu kapsayan B Grubunda yarışacak olan sporcularımız:
1. Evrim Karakaş
2. Ekin Arca
3. Erhan Demirciler
4. Haluk Ramon Serhun
5. Nejat Kıraçoğlu
6. Kemal Yıldırım
7. İbrahim Çelik
8. Deniz Ahcıhoca Çobanoğlu
1700 ELO ve aşağısını kapsayan C Grubunda yarışacak olan sporcularımız:
1. Osman yıldırım
2. Tuğra Vurana
3. Bertuğ İlgililer
4. Kağan Semaay
5. Said Tuna
6. Ege Uyal
7. Nesrin Hikmet