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Satranççılarımız, Sırbistan'da hamle yapacaklar

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Satranççılarımız, Sırbistan'da hamle yapacaklar
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Sırbistan'ın kuzeyinde, Voyvodina'nın merkezi olan Novi Sad şehrinde 12-18 Temmuz 2019 tarihlerinde 3 kategoride düzenlenecek olan şampiyonaya KKTC'den 17 satranççı katılacak. X. Uluslararası Voyvodina 2019 Satranç Şampiyonasına katılacak olan sporcularımız ve braşları şöyle:

2000 ELO ve yukarısını kapsayan A Grubunda yarışacak olan sporcularımız:
1. Cengiz Hasman
2. Evrim Kansal

1600-2000 ELO'yu kapsayan B Grubunda yarışacak olan sporcularımız:
1. Evrim Karakaş
2. Ekin Arca
3. Erhan Demirciler
4. Haluk Ramon Serhun
5. Nejat Kıraçoğlu
6. Kemal Yıldırım
7. İbrahim Çelik
8. Deniz Ahcıhoca Çobanoğlu

1700 ELO ve aşağısını kapsayan C Grubunda yarışacak olan sporcularımız:
1. Osman yıldırım
2. Tuğra Vurana
3. Bertuğ İlgililer
4. Kağan Semaay
5. Said Tuna
6. Ege Uyal
7. Nesrin Hikmet

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