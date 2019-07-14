Satranççılarımız, Sırbistan'da hamle yapacaklar

Sırbistan'ın kuzeyinde, Voyvodina'nın merkezi olan Novi Sad şehrinde 12-18 Temmuz 2019 tarihlerinde 3 kategoride düzenlenecek olan şampiyonaya KKTC'den 17 satranççı katılacak. X. Uluslararası Voyvodina 2019 Satranç Şampiyonasına katılacak olan sporcularımız ve braşları şöyle:

2000 ELO ve yukarısını kapsayan A Grubunda yarışacak olan sporcularımız:

1. Cengiz Hasman

2. Evrim Kansal

1600-2000 ELO'yu kapsayan B Grubunda yarışacak olan sporcularımız:

1. Evrim Karakaş

2. Ekin Arca

3. Erhan Demirciler

4. Haluk Ramon Serhun

5. Nejat Kıraçoğlu

6. Kemal Yıldırım

7. İbrahim Çelik

8. Deniz Ahcıhoca Çobanoğlu

1700 ELO ve aşağısını kapsayan C Grubunda yarışacak olan sporcularımız:

1. Osman yıldırım

2. Tuğra Vurana

3. Bertuğ İlgililer

4. Kağan Semaay

5. Said Tuna

6. Ege Uyal

7. Nesrin Hikmet