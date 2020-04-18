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Online Satranç Turnuvası tamamlandı

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Online Satranç Turnuvası sona ererken, genel kategoride 49, küçükler kategorisinde ise 47 olmak üzere toplam 96 kişi turnuvada yarıştı. Baran Bulancak ve Salih Uçucu kategorilerinde birinci oldular

Online Satranç Turnuvası tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu (KKSF) tarafından organize edilen KKSF 2020 Online Satranç Turnuvası sona erdi.

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu tarafından dün 14.00 – 15.00 saatleri arasında düzenlenen ilk online satranç turnuvasıda genel kategoride 49, küçükler kategorisinde ise 47 olmak üzere toplam 96 kişi yarıştı.

Küçükler Kategorisinde ilk 5 sıralaması:

1. Baran Bulancak
2. Emir Tumburi
3. Bertuğ İlgililer
4. Emre Şeb
5. Doruk Gezen

Büyükler Kategorisinde ilk 5 sıralaması:

1. Salih Uçucu
2. Furkan Bakan
3. Berk Nay
4. Mustafa Sakallı
5. Ali Karakuş

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