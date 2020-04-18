Online Satranç Turnuvası tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu (KKSF) tarafından organize edilen KKSF 2020 Online Satranç Turnuvası sona erdi.
Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu tarafından dün 14.00 – 15.00 saatleri arasında düzenlenen ilk online satranç turnuvasıda genel kategoride 49, küçükler kategorisinde ise 47 olmak üzere toplam 96 kişi yarıştı.
Küçükler Kategorisinde ilk 5 sıralaması:
1. Baran Bulancak
2. Emir Tumburi
3. Bertuğ İlgililer
4. Emre Şeb
5. Doruk Gezen
Büyükler Kategorisinde ilk 5 sıralaması:
1. Salih Uçucu
2. Furkan Bakan
3. Berk Nay
4. Mustafa Sakallı
5. Ali Karakuş