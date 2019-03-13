Girne’de satranç heyecanı sürüyor

Eğitim Temalı 2019 Girne Satranç Turnuvası, dokuzuncu turu yapılırken, haftanın takımları BSW Holding ile Yeşil Barış Hareketi satranç takımları oldular

Satranç Eğitim Merkezi organizasyonunda gerçekleştirilen Eğitim Temalı 2019 Girne Satranç Turnuvasında, dokuzuncu tur yapıldı.

Takımsal döner turnuva yöntemi ile Cumartesi günleri 10.30 - 12.00 saatleri arasında Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu satranç odasında yapılan karşılaşmalarda 12 takım yarışıyor.

Dokuzuncu haftada güçlü rakiplerini 4’er puan gibi önemli bir farkla yenmeyi başaran BSW Holding ile Yeşil Barış Hareketi satranç takımları, hem haftanın takımları oldular hem de sona yaklaşırken önemli bir puan avantajı elde ettiler.

Rakiplerini yenen Villaggio Templos Restaurant Satranç Takımı ile Kuydul Turan Satranç Takımları da sıralamadaki yerlerini daha üst sıralara taşıdılar. Haftayı yenilgi ile kapatan Schindler, Özyalçın İnşaat, Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı, Girne Deniz Plaza Satranç Takımları sıralamada gerilediler. Borucu Süt Ürünleri, Pia Bella Otel, Doğan Türk Birliği, Magic Touch Satranç Takımları haftayı beraberlikle tamamladılar.