Bertuğ ve Recep şampiyon

Merit Premium Hotel'de 25 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilen 5. Alsancak Deniz Festivali Satranç turnuvası sona erdi.

Küçükler Kategorisinde Bertuğ İlgililer 6 maçta 6 puanla şampiyon olurken Baran Bulancak, 5 puanla ikinci, Bartu Akova aynı puanla 3. oldu. Ecem Kapısız da yine 5 puanla 4. oldu.

Büyükler Kategorisinde Gümüş At Satranç Derneği’nden Recep Hüseyin Dalgakıran 6 maçta 5 puanla ve averajla şampiyon oldu. Kemal Yıldırım da 5 puanla ikinci olurken yine 5 puanla Yalovalı 3. oldu. Bayanlar Ödülünü de Deniz Ahçıhoca Çobanoğlu da 3.5 puanla kazandı. Turnuvanın hakemliklerini, Başhakem Tolga Öztürk, hakemler Özgür Şeb ve Gül Şeb yaptı.