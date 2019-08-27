 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Tercihleri Süper Ligimiz
Tercihleri Süper Ligimiz
63 0
Lefke'de 15 ekip finişi gördü
Lefke'de 15 ekip finişi gördü
13 0
 
Ocak’ta dur durak yok
Ocak’ta dur durak yok
37 0
U12 Liginde başlama saatleri değişti
U12 Liginde başlama saatleri değişti
171 0
Kumyalı plajında, anlamlı turnuva
Kumyalı plajında, anlamlı turnuva
16 0
Kalecinin davetiyesi, kalede olur
Kalecinin davetiyesi, kalede olur
1B 0
Aşırı sıcaklarda çevremize dikkat edelim
Aşırı sıcaklarda çevremize dikkat edelim
9 0
banner82

Bertuğ ve Recep şampiyon

banner27

Bertuğ ve Recep şampiyon
banner267

Merit Premium Hotel'de 25 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilen 5. Alsancak Deniz Festivali Satranç turnuvası sona erdi.

Küçükler Kategorisinde Bertuğ İlgililer 6 maçta 6 puanla şampiyon olurken Baran Bulancak, 5 puanla ikinci, Bartu Akova aynı puanla 3. oldu. Ecem Kapısız da yine 5 puanla 4. oldu.
Büyükler Kategorisinde Gümüş At Satranç Derneği’nden Recep Hüseyin Dalgakıran 6 maçta 5 puanla ve averajla şampiyon oldu. Kemal Yıldırım da 5 puanla ikinci olurken yine 5 puanla Yalovalı 3. oldu. Bayanlar Ödülünü de Deniz Ahçıhoca Çobanoğlu da 3.5 puanla kazandı.  Turnuvanın hakemliklerini, Başhakem Tolga Öztürk, hakemler Özgür Şeb ve Gül Şeb yaptı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.