YDÜ ve Girne Üniversitesi Hastaneleri kesintisiz hizmet verecek

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Girne Üniversitesi Hastanesi Kurban Bayramı boyunca 24 saat kesintisiz hizmet vermeye devam edecek

Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi Hastanelerinden yapılan ortak açıklamaya göre, Kurban Bayramı tatili süresince her zaman olduğu gibi her iki hastanede de hizmetlerin 24 saat kesintisiz ve kaliteli sağlık hizmeti anlayışıyla devam edeceği belirtildi.

RADYOLOJİ MERKEZİ, LABORATUVARLAR, KALP MERKEZİ, 153 ACİL KESİNTİSİZ HİZMET VERECEK

Herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için yeni düzenlemeler de yapılarak başta acil yardım olmak üzere, laboratuvarlar, MR, Tomografi, Ultrason, Röntgen gibi görüntüleme hizmetleri, Kalp Merkezi, Radyoterapi gibi kesintisiz tedavi alma gerekliliği olan tüm branşlarda hizmete devam edileceği bildirildi.

153 ACİL BAYRAM SÜRESİNCE DE HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ ADA GENELİNE 7/24 HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK

Herhangi bir hastalık, yaralanma ve benzeri acil durumlarda 153 Acil Ambulanslarına ada genelinden ulaşılabilecek.

Hastanelerin acil servislerinde tüm acil ve ayaktan tedavi imkanları sağlanmaya devam edecek. Acil Tıp Uzmanlarının da bulunduğu 153 Acil Servislerde bayram süresince normal günlerde olduğu gibi sağlık hizmeti kesintisiz olarak verilecek.