Yaz yaklaşırken selülitleri uzaklaştırın !

Yaklaşan yaz ayları ve yine gündeme gelen selülit konusu.

Selülit bir hastalık olmasa da çoğu kişinin hiç sevmediği ve oldukça takıntı haline getirdiği bir konudur.

Peki neden biz kadınlarda daha sık görülüyor? Doğamızda olan östrojen hormonu bu yapıya sebep olmakta o yüzden erkeklerde selülit yok. Selülit kiloyla ilgili olan bir durum değildir. Zayıf olan kişilerde de selüliti görebilirsiniz. Selüliti yok edici kozmetik yöntemler geliştirilmiştir ancak yine de tamamen yok etmek biraz zor. En iyisi oluşmadan veya aşırı olmadan tedbir alabilmektir.

Ben diyetisyenim ve diyebilirim ki sadece diyet yaparak selülitleriniz azalmaz. Sadece yeni oluşabilecekleri veya ilerlemesini engelleyebilirsiniz .

Selülit tedavisi diyet ve egzersiz alışkanlığıyla birlikte kombine olarak yürütülmektedir. Haftada en az 150 dakika yapılan egzersizle selülite karşı savaş açılabilir. Çünkü selülit dolaşım problemidir. Egzersiz dolaşımı hızlandırıp yağ yakımını sağlar özellikle kardio (kalp atımını hızlandıran) niteliğindeki egzersizleri tercih etmenizde fayda var. Dediğim gibi ben diyetisyenim ve size selüliti engelleyici beslenme önerilerinden bahsedebilirim. Peki bunlar nelerdir? İşte size 10 adımda selülit azaltıcı ve engelleyici beslenme önerileri…

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1. Basit şekerlerden kesinlikle uzak durunuz. Şerbetli tatlı, hamur işleri bunlara dahil

2. Aşırı kafein alımınız mevcutsa günde 2-3 fincanla sınırlandırın

3. Aşırı tuz, tuzlu besin ve salamura tüketiminden kaçının

4. Fast food, kızartma ve kavurmalardan uzak durun

5. Egzersizi ihmal etmeyin. Egzersiz yapsanız bile bahsettiklerimi uygulayama devam ediniz

6. Alkol, tıpkı yağ gibi vücudumuzda dolaşır. Bu nedenle alkol tüketim sıklığı ve miktarını azaltın

7. C vitamininden zengin beslenin. Portakal, maydanoz, yeşil biber, çilek ve diğer mevsim meyveleri C vitamininden zengindir

8. Su; vücudumuzda dolaşım sistemini düzenlemeye yardımcıdır selülitte dolaşım problemi olduğuna göre günde mutlaka 2-2,5 litre su içmeye dikkat edin. Meyve suyu soda gazlı içecekler bitki çayları suyun yerini tutmadığını unutmayın

9. Bitki çayları iştah üzerinde etkilidir ve metabolizmanın çalışmasını hızlandırır her gün 2 fincan bitki çayı içmeye özen gösterin yeşil çay metabolizma hızını artıracağından günde 2 fincan yeşil çay içmeye özen gösterin.

10. Her şeyden en önemlisi yeterli ve dengeli beslenmeye dikkat edin