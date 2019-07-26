Yaz aylarında çocuklarda sık karşılaşılan sorunlar ve korunma yolları

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Galip Çelik, yaz sıcaklarının tüm gücüyle etkisini göstermeye başladığı bu günlerde özellikle çocukları etkileyen yaz hastalıkları ve yapılması gerekenler konusunda önemli hatırlatmalarda bulundu.

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Doç. Dr. Nilüfer Galip Çelik, güneş çarpmalarından korunmak için 10.00 ile 16.00 saatleri arasında direk güneş ışığına maruz kalacak şekilde dışarıya çıkılmaması, bol sıvı tüketilmesi ve en az 30 koruma faktörlü koruyucu güneş kremi kullanılması gerektiğini vurguladı.

Doç. Dr. Nilüfer Galip Çelik deride kızarıklık, ağrı, yanma gibi belirtilerin olması durumunda birinci derece güneş yanığı olarak kabul edilen tablonun ortaya çıktığını ve bu hallerde sadece deriyi besleyecek ve nemli kalmasını sağlayacak kremler ve ağrı kesici ilaçlar kullanılabileceğini ifade etti. Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Galip Çelik deride kabarma ve içi su dolu keseler oluşması durumunda ise 2. derece yanığın söz konusu olacağını ve bu durumda bir sağlık kuruluşuna başvurularak özel yanık pansumanları uygulanması gerekebileceğini belirtti.

Çelik, “isilik” olarak bilinen ve çok sık karşılaşılan tabloda ise; aşırı sıcaklık ve ter bezlerinin tıkanması ile ortaya çıkan özellikle boyun ve omuzlarda daha sık olmak üzere vücudun daha fazla terleyen bölgelerinde kendini gösteren küçük, kırmızı, kaşıntılı cilt lezyonları ile karşılaşıldığını kaydetti. Bu durumun tedavisinde en etkili yöntemin her gün ılık suyla banyo yapılması ve sorunlu bölgelerin mümkün olduğunca kuru tutulması olduğunu vurgulayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Galip Çelik, ayrıca cildin nefes almasını önleyecek , gözeneklerin tıkanmasına sebep olabilecek kremlerin kullanımından kaçınmak gerektiğini hatırlattı.

“ Havuzların Temizliği ve Dezenfeksiyonu Büyük Önem Taşımaktadır ”

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Galip Çelik bu dönemde sık görülen yaz ishallerine (gastroenteritler) ilişkin olarak ise öncelikle içme suları ve yiyeceklerin mide ve bağırsak enfeksiyonlarına neden olmamaları için kullanılan suyun temiz kaynaklardan elde edilmiş olması gerektiğini vurguladı. Çelik açıklamasını “Uzun süre açıkta kalan özellikle sütlü, kremalı, mayonezli, etli yiyeceklerde bakterilerin neden olduğu gıda zehirlenmesi kendisini kusma, karın ağrısı ve ardından ishalle gösterir. Tedavide kaybedilen su ve elektrolitlerin damardan serum şeklinde verilmesi gerekir. İshal ve kusma giderici ilaçların kullanılmasından kaçınmak gerekir “ diyerek sürdürdü.

Son olarak havuzlardan bulaşabilecek hastalıklara da değinen Doç. Dr. Nilüfer Galip Çelik sözlerini şöyle tamamladı: “Havuzda yüzme ile bulaşan enfeksiyonlardan biri göz hastalıklarıdır. Gözde kızarıklık, çapaklanma, akıntı ve sulanma ile seyreden konjunktivit denen hastalık, antibiyotikli göz damlaları ile tedavi edilir. Bazen de havuz suyunun dezenfeksiyonu için kullanılan aşırı düzeydeki klor gözlerde tahrişe bağlı alerjik kızarıklık, yanma ve batma hissine neden olabilir. Bu durumlardan korunmak için havuz gözlükleri kullanılmalı , gözlerin uzun süre klorlu su ile temasından kaçınılmalıdır. Havuzda yayılması kolay olan bir diğer enfeksiyon hastalığı ise yüzeysel mantar hastalıklarıdır. Ayrıca son yıllarda sıklıkla karşılaşılan el-ayak- ağız hastalığı gibi viral hastalıkların da fekal-oral bulaş yoluyla yayılabileceği bilinmektedir. Bu nedenle havuzların temizliği ve dezenfeksiyonu büyük önem taşımaktadır. “