Yağ Yakmanıza Yardımcı Olacak Yapımı Kolay 11 İçecek

1. Havuç Suyu
Taze sıkılmış havuç suyu bol miktarda lif içerdiği için zayıflatma etkisi vardır. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi vücutta yağ oranını azaltan hormonların salgılanmasını da sağlar.
2. Su ve Limon
Suyun faydaları saymakla bitmez ve hatta hayati bir önem taşır. Suyun içne limon eklediğinizde ise karaciğeri toksinlerden arındırdığı gibi karın ve bel bölgesinde biriken yağları yakmanıza da yardımcı olur.
3. Enginar Suyu
Enginar idrar ve yağ sökücü özelliğiyle bilinir. Vücutta mineral ve vitamin emilimini sağladığı için hızlı bir şekilde yağ yakmanıza yardımcı olacaktır. Enginar yapraklarını bir tencerede suyla haşladıktan sonra soğumaya bırakın. Yaprakları sıkın ve sudan ayırın. Daha sonra elde ettiğiniz suyu bir bardağa 1/4 oranında doldurun ve bardağın kalanına içme suyu ekleyin. Afiyetle içebilirsiniz.
4. Beyaz Çay
Beyaz çay, yeşil çay kadar ün salmamış olsa da faydaları oldukça fazla ve lezzetli bir çaydır. Beyaz çayın en dikkat çekici özelliği ise yağ yakmaya yardımcı olmasıdır. Marketlerde ve aktarlarda bulabileceğiniz beyaz çayı demleyerek içebilirsiniz.
5. Yaban Mersini Suyu
Yaban mersini, faydalı asitlerin kaynağıdır ve bu asitler lenfatik sistemdeki yağ birikintilerini parçalayan sindirim enzimleri olarak çalışırlar. Yaban mersiniz çayını aktarlarda ve marketlerde bulabileceğiniz gibi suyunu kendiniz elde edebilirsiniz. Suyu için; 500 gr yaban mersinini 5 bardak suyla kaynattıktan sonra süzüp dilediğiniz şekilde içebilirsiniz.
6. Hindistan Cevizi Suyu
Hindistan cevizi suyu sporcular için büyük önem taşır. Hindistan cevizi suyu şeker, su ve az miktarda karbonhidrat içerir. Hindistan cevizinin içerdiği diğer organik bileşenler, sağlığımız için oldukça faydalıdır. Egzersiz sonrası tüketilmesi çok faydalı olacaktır.
7. Zencefil Çayı
En güçlü özelliği yağ yakıcı olmasıdır. Karında biriken yağların tümünü ortadan kaldırmaya yardımcı olan mucizevi bir çaydır. Yarım çay kaşığı zencefili 1 su bardağı kaynar suya koyduktan sonra 5 dk demlenmesini bekleyin ve öyle tüketin.
8. Tarçın ve Elma Suyu
Günde 1 litreye kadar içebileceğiniz lezzetli ve kilo vermenize yardımcı olacak bir içecektir. Bir litrelik cam su şişenizin içine; soyduktan sonra ince ince kestiğiniz elmaları ve bir adet tarçın çubuğunu koyduktan sonra gün boyunca içebilirsiniz.
9. Salatalık Suyu
Salatalığın büyük bir kısmı sudan oluşur. Bu sebze suyu zayıflamanıza yardımcı olur, vücudunuzdaki yağları yakmanıza ve toksinleri atmanıza yardımcı olur. Salatalıları soyup küçük küçük doğradıktan sonra blenderden geçirin ve süzün. Kolayca hazırladığınız salatalık suyunu keyifle içebilirsiniz.
10. Maydonoz Limon Kürü
Yağ yakmanıza ve vücudunuzdaki toksinleri atmanıza yardımı olur. Limon suyunu ve blenderden geçirdiğiniz maydonozları karıştırarak elde ettiğiniz içeceği kahvaltıdan 10-15 dk önce tüketebilirsiniz.
11. Greyfurt Suyu
Yüksek vitamin ve lif oranı olan greyfurt yağ yakmanıza yardımcı olur ve bunun dışında başka birçok faydası vardır. Mevsimi geldiğinde taze sıkılmış greyfurt tüketmenizi mutlaka öneririz.