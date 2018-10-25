Yağ Yakmanıza Yardımcı Olacak Yapımı Kolay 11 İçecek

Ülkedeki yemek kültürü, hazır yiyecek tüketimi derken bel bölgesinde balkonlar, kalça bölgesinde basenler oluşmaya başladı bile. Muhtemelen birçoğumuzun yağ oranı olması gerekenin üzerinde ve bununla nasıl savaşacağımızı düşünürken de biraz tembeliz. Spor yapmak her zaman kilo vermek için yeterli değildir, beslenme düzeni kilo vermek söz konusu olduğunda spordan çok daha büyük bir önem taşıyor. Az yağlı yiyecekler yemek, paket ürünlerden kaçınmak, abur cuburu hayatımızdan çıkarmak ve uyurken bile yağ yakmamıza yardımcı olacak içecekler içmemiz gerekiyor. Spora gidiyorum ama yağlarımı istediğim miktarda yakamıyorum diyenler için yağ yakıcı içecekler listesi hazırladık. Listeye ulaşmak için sayfayı aşağıya kaydırabilirsiniz.

1. Havuç Suyu

Taze sıkılmış havuç suyu bol miktarda lif içerdiği için zayıflatma etkisi vardır. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi vücutta yağ oranını azaltan hormonların salgılanmasını da sağlar.

2. Su ve Limon

Suyun faydaları saymakla bitmez ve hatta hayati bir önem taşır. Suyun içne limon eklediğinizde ise karaciğeri toksinlerden arındırdığı gibi karın ve bel bölgesinde biriken yağları yakmanıza da yardımcı olur.

3. Enginar Suyu

Enginar idrar ve yağ sökücü özelliğiyle bilinir. Vücutta mineral ve vitamin emilimini sağladığı için hızlı bir şekilde yağ yakmanıza yardımcı olacaktır. Enginar yapraklarını bir tencerede suyla haşladıktan sonra soğumaya bırakın. Yaprakları sıkın ve sudan ayırın. Daha sonra elde ettiğiniz suyu bir bardağa 1/4 oranında doldurun ve bardağın kalanına içme suyu ekleyin. Afiyetle içebilirsiniz.

4. Beyaz Çay

Beyaz çay, yeşil çay kadar ün salmamış olsa da faydaları oldukça fazla ve lezzetli bir çaydır. Beyaz çayın en dikkat çekici özelliği ise yağ yakmaya yardımcı olmasıdır. Marketlerde ve aktarlarda bulabileceğiniz beyaz çayı demleyerek içebilirsiniz.

5. Yaban Mersini Suyu



Yaban mersini, faydalı asitlerin kaynağıdır ve bu asitler lenfatik sistemdeki yağ birikintilerini parçalayan sindirim enzimleri olarak çalışırlar. Yaban mersiniz çayını aktarlarda ve marketlerde bulabileceğiniz gibi suyunu kendiniz elde edebilirsiniz. Suyu için; 500 gr yaban mersinini 5 bardak suyla kaynattıktan sonra süzüp dilediğiniz şekilde içebilirsiniz.

6. Hindistan Cevizi Suyu



Hindistan cevizi suyu sporcular için büyük önem taşır. Hindistan cevizi suyu şeker, su ve az miktarda karbonhidrat içerir. Hindistan cevizinin içerdiği diğer organik bileşenler, sağlığımız için oldukça faydalıdır. Egzersiz sonrası tüketilmesi çok faydalı olacaktır.

7. Zencefil Çayı



En güçlü özelliği yağ yakıcı olmasıdır. Karında biriken yağların tümünü ortadan kaldırmaya yardımcı olan mucizevi bir çaydır. Yarım çay kaşığı zencefili 1 su bardağı kaynar suya koyduktan sonra 5 dk demlenmesini bekleyin ve öyle tüketin.

8. Tarçın ve Elma Suyu



Günde 1 litreye kadar içebileceğiniz lezzetli ve kilo vermenize yardımcı olacak bir içecektir. Bir litrelik cam su şişenizin içine; soyduktan sonra ince ince kestiğiniz elmaları ve bir adet tarçın çubuğunu koyduktan sonra gün boyunca içebilirsiniz.

9. Salatalık Suyu

Salatalığın büyük bir kısmı sudan oluşur. Bu sebze suyu zayıflamanıza yardımcı olur, vücudunuzdaki yağları yakmanıza ve toksinleri atmanıza yardımcı olur. Salatalıları soyup küçük küçük doğradıktan sonra blenderden geçirin ve süzün. Kolayca hazırladığınız salatalık suyunu keyifle içebilirsiniz.

10. Maydonoz Limon Kürü

Yağ yakmanıza ve vücudunuzdaki toksinleri atmanıza yardımı olur. Limon suyunu ve blenderden geçirdiğiniz maydonozları karıştırarak elde ettiğiniz içeceği kahvaltıdan 10-15 dk önce tüketebilirsiniz.

11. Greyfurt Suyu

Yüksek vitamin ve lif oranı olan greyfurt yağ yakmanıza yardımcı olur ve bunun dışında başka birçok faydası vardır. Mevsimi geldiğinde taze sıkılmış greyfurt tüketmenizi mutlaka öneririz.