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Vitamin Eksikliğinin 9 Garip Belirtisi

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Ruh ve beden sağlığı için her vitaminden gerektiği kadar almalıyız. Vitaminlerin yetersiz alımı vücutta garip belirtilere neden olabiliyor. Bu belirtileri çoğu zaman önemsemesek de uzmanlar önemsenmesi ve takviye/tedavi edilmesi gerektiğini söylüyor.

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Vitamin Eksikliğinin 9 Garip Belirtisi
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Yorgunluk 

Günlük yaşamın yorgunluğu değil de daha uzun süreli bedensel yorgunlukların nedeni B1 vitamini eksikliğinden kaynaklanıyor. Fiziksel koordinasyon bozukluğu ve zihin bulanıklığı da uzun süreli yorgunluğa eklenince çekilmez bir hal alabiliyor. Ayrıca B1 vitamini beynin enerji üretiminde büyük rol oynuyor. Uzun süreli zihinsel yorgunluk ise B12 vitaminin eksikliği sebebiyle olabiliyor. Konsantrasyonda zorlanma, unutkanlık, hafıza kaybı gibi belirtilere sahipseniz B12 eksikliğiniz olabilir. 

Yorgunluk Günlük yaşamın yorgunluğu değil de daha uzun süreli bedensel yorgunlukların nedeni B1 vitamini eksikliğinden kaynaklanıyor. Fiziksel koordinasyon bozukluğu ve zihin bulanıklığı da uzun süreli yorgunluğa eklenince çekilmez bir hal alabiliyor. Ayrıca B1 vitamini beynin enerji üretiminde büyük rol oynuyor. Uzun süreli zihinsel yorgunluk ise B12 vitaminin eksikliği sebebiyle olabiliyor. Konsantrasyonda zorlanma, unutkanlık, hafıza kaybı gibi belirtilere sahipseniz B12 eksikliğiniz olabilir. <a href= http://mahmure.hurriyet.com.tr/foto/saglik/bagisikliginizi-guclendirecek-10-besin_42834 style="color:red; font:bold 11pt arial; text-decoration:none;" target="_blank"> Bağışıklığınızı Güçlendirecek 10 Besin

Kansızlık 
B9 vitamininin eksikliği durumunda kansızlık ortaya çıkar. Kansızlık ise yorgunluk, halsizlik, baş dönmesi, normallerin üstünde üşüme, konsantrasyon bozukluğu, sık hastalanma, bulantı ve iştahsızlık gibi belirtiler gösterebilir.

Kansızlık B9 vitamininin eksikliği durumunda kansızlık ortaya çıkar. Kansızlık ise yorgunluk, halsizlik, baş dönmesi, normallerin üstünde üşüme, konsantrasyon bozukluğu, sık hastalanma, bulantı ve iştahsızlık gibi belirtiler gösterebilir.

Görme problemleri 

Gece görüşünüzde bir problem yaşıyorsanız, gözleriniz parlaklığını kaybediyor ve kuruyorsa muhtemelen A vitamini eksikliğiniz var. Görme problemleri, vücudun A vitamini eksikliğinden kaynaklanmaktadır. 

Görme problemleri Gece görüşünüzde bir problem yaşıyorsanız, gözleriniz parlaklığını kaybediyor ve kuruyorsa muhtemelen A vitamini eksikliğiniz var. Görme problemleri, vücudun A vitamini eksikliğinden kaynaklanmaktadır. <a href= http://mahmure.hurriyet.com.tr/foto/saglik/bogaz-agrisi-icin-15-dogal-recete_42716 style="color:red; font:bold 11pt arial; text-decoration:none;" target="_blank"> Boğaz Ağrısı İçin 15 Doğal Reçete

Deride çatlaklar oluşması 

Deri hastalıkları vücuttaki B6 vitamininin eksikliğinden kaynaklanabiliyor. Dudaklarınız sık sık kuruyor, diliniz de çatlıyorsa, derinizde egzama gibi belirtiler varsa, vücudunuzda B6 vitamini eksiği olabilir.

Deride çatlaklar oluşması Deri hastalıkları vücuttaki B6 vitamininin eksikliğinden kaynaklanabiliyor. Dudaklarınız sık sık kuruyor, diliniz de çatlıyorsa, derinizde egzama gibi belirtiler varsa, vücudunuzda B6 vitamini eksiği olabilir.

Morarmalar 

Vücudunuzda kolayca morluklar oluşuyorsa, C vitamini eksikliğiniz olabilir. C vitamini eksikliği, vücutta kolajenin üretilememesine yani dokuların yenilenememesine neden olur. 
Morarmalar Vücudunuzda kolayca morluklar oluşuyorsa, C vitamini eksikliğiniz olabilir. C vitamini eksikliği, vücutta kolajenin üretilememesine yani dokuların yenilenememesine neden olur. <a href= http://mahmure.hurriyet.com.tr/foto/saglik/metabolizmanizi-hizlandiran-7-kilo-verdirici-besin_42894 style="color:red; font:bold 11pt arial; text-decoration:none;" target="_blank"> Metabolizmanızı Hızlandıran 7 Kilo Verdirici Besin

Aşırı kanamalar 

Anlam veremediğiniz aşırı kanamaların nedeni vücudunuzdaki K vitamini eksikliğinden olabilir. Burun kanamaları, sık sık ve sebepsiz diş eti kanamaları, regl kanamanızın aşırı ve uzun sürüyor oluşu K vitamini eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Bu problemlerden yakınıyorsanız, K vitamini değerlerinize baktırmalısınız.

Aşırı kanamalar Anlam veremediğiniz aşırı kanamaların nedeni vücudunuzdaki K vitamini eksikliğinden olabilir. Burun kanamaları, sık sık ve sebepsiz diş eti kanamaları, regl kanamanızın aşırı ve uzun sürüyor oluşu K vitamini eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Bu problemlerden yakınıyorsanız, K vitamini değerlerinize baktırmalısınız.

Cansız saçlar 

Birçok insanın ortak problemi; dökülen, kepeklenen ve cansız saçlar. Bu problemin nedeni H ve B7 vitaminleri eksikliği olabilir. Aynı vitaminlerin eksikliği, tırnaklarda kırılma ve beyaz lekelerin oluşmasına da sebep olabilir. 

Cansız saçlar Birçok insanın ortak problemi; dökülen, kepeklenen ve cansız saçlar. Bu problemin nedeni H ve B7 vitaminleri eksikliği olabilir. Aynı vitaminlerin eksikliği, tırnaklarda kırılma ve beyaz lekelerin oluşmasına da sebep olabilir. <a href= http://mahmure.hurriyet.com.tr/foto/saglik/hastaliklara-karsi-dogal-10-antibiyotik-onerisi_42909 style="color:red; font:bold 11pt arial; text-decoration:none;" target="_blank"> Hastalıklara Karşı Doğal 10 Antibiyotik Önerisi

Kaslarda zayıflık 

E vitamini eksikliği kaslarda zayıflığa neden olabilmektedir. Kas kayıpları, kasların güçsüzleşmesi nedeniyle denge bozulması problemiyle karşılaşabilirsiniz.

Kaslarda zayıflık E vitamini eksikliği kaslarda zayıflığa neden olabilmektedir. Kas kayıpları, kasların güçsüzleşmesi nedeniyle denge bozulması problemiyle karşılaşabilirsiniz.

Kemik ağrıları 

Kemik ağrılarınızdan şikayetçisiyseniz vücudunuzda D vitamini eksikliğiniz olabilir. Bu eksiklik yavaş yavaş halsizliğe de neden olabilir. 

Kemik ağrıları Kemik ağrılarınızdan şikayetçisiyseniz vücudunuzda D vitamini eksikliğiniz olabilir. Bu eksiklik yavaş yavaş halsizliğe de neden olabilir. <a href= http://mahmure.hurriyet.com.tr/foto/saglik/bagisiklik-sisteminizi-kisa-hazirlayin_42960 style="color:red; font:bold 11pt arial; text-decoration:none;" target="_blank"> Bağışıklık Sisteminizi Kışa Hazırlayın

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