Vitamin Eksikliğinin 9 Garip Belirtisi

Ruh ve beden sağlığı için her vitaminden gerektiği kadar almalıyız. Vitaminlerin yetersiz alımı vücutta garip belirtilere neden olabiliyor. Bu belirtileri çoğu zaman önemsemesek de uzmanlar önemsenmesi ve takviye/tedavi edilmesi gerektiğini söylüyor.

Yorgunluk



Günlük yaşamın yorgunluğu değil de daha uzun süreli bedensel yorgunlukların nedeni B1 vitamini eksikliğinden kaynaklanıyor. Fiziksel koordinasyon bozukluğu ve zihin bulanıklığı da uzun süreli yorgunluğa eklenince çekilmez bir hal alabiliyor. Ayrıca B1 vitamini beynin enerji üretiminde büyük rol oynuyor. Uzun süreli zihinsel yorgunluk ise B12 vitaminin eksikliği sebebiyle olabiliyor. Konsantrasyonda zorlanma, unutkanlık, hafıza kaybı gibi belirtilere sahipseniz B12 eksikliğiniz olabilir.

Kansızlık

B9 vitamininin eksikliği durumunda kansızlık ortaya çıkar. Kansızlık ise yorgunluk, halsizlik, baş dönmesi, normallerin üstünde üşüme, konsantrasyon bozukluğu, sık hastalanma, bulantı ve iştahsızlık gibi belirtiler gösterebilir.

Görme problemleri



Gece görüşünüzde bir problem yaşıyorsanız, gözleriniz parlaklığını kaybediyor ve kuruyorsa muhtemelen A vitamini eksikliğiniz var. Görme problemleri, vücudun A vitamini eksikliğinden kaynaklanmaktadır.

Deride çatlaklar oluşması



Deri hastalıkları vücuttaki B6 vitamininin eksikliğinden kaynaklanabiliyor. Dudaklarınız sık sık kuruyor, diliniz de çatlıyorsa, derinizde egzama gibi belirtiler varsa, vücudunuzda B6 vitamini eksiği olabilir.

Morarmalar



Vücudunuzda kolayca morluklar oluşuyorsa, C vitamini eksikliğiniz olabilir. C vitamini eksikliği, vücutta kolajenin üretilememesine yani dokuların yenilenememesine neden olur.



Aşırı kanamalar



Anlam veremediğiniz aşırı kanamaların nedeni vücudunuzdaki K vitamini eksikliğinden olabilir. Burun kanamaları, sık sık ve sebepsiz diş eti kanamaları, regl kanamanızın aşırı ve uzun sürüyor oluşu K vitamini eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Bu problemlerden yakınıyorsanız, K vitamini değerlerinize baktırmalısınız.

Cansız saçlar



Birçok insanın ortak problemi; dökülen, kepeklenen ve cansız saçlar. Bu problemin nedeni H ve B7 vitaminleri eksikliği olabilir. Aynı vitaminlerin eksikliği, tırnaklarda kırılma ve beyaz lekelerin oluşmasına da sebep olabilir.

Kaslarda zayıflık



E vitamini eksikliği kaslarda zayıflığa neden olabilmektedir. Kas kayıpları, kasların güçsüzleşmesi nedeniyle denge bozulması problemiyle karşılaşabilirsiniz.

Kemik ağrıları



Kemik ağrılarınızdan şikayetçisiyseniz vücudunuzda D vitamini eksikliğiniz olabilir. Bu eksiklik yavaş yavaş halsizliğe de neden olabilir.