Sağlık Bakanı Besim, sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin stajlarını devlet sağlık kurumlarında yapabilmesi için bakanlığın iki üniversiteyle de işbirliği halinde olacağını belirtti

Sağlık Bakanı Filiz Besim, devlet kurumları ile üniversiteler arasındaki işbirliğinin çok önemli olduğunu belirterek, “Üniversitelerle işbirliği bizi ülke olarak ileriye taşır” dedi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, beraberlerindeki heyetlerle birlikte, Sağlık Bakanı Filiz Besim’e nezaket ziyaretinde bulundu.

BESİM

Üniversite temsilcilerini ayrı ayrı kabul eden Besim, devlet kurumlarının üniversitelerle işbirliği yapmasının öneminin altını çizdi.

Besim, sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin stajlarını devlet sağlık kurumlarında yapabilmesi için bakanlığın iki üniversiteyle de işbirliği halinde olacağını belirtti.

OSAM

DAÜ Rektörü Necdet Osam kabulde, üniversite öğrencilerinin özellikle sağlık hizmetlerinden yararlanma konusunda yaşadığı sıkıntıları Sağlık Bakanı Besim ile paylaşarak, bu konuda ortam çözüm üretme adına istişarede bulunmak istediklerini söyledi. Devlet katkısı ve desteğinin Doğu Akdeniz Üniversitesi için önemini vurgulayan Osam, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda desteğini talep etti.

Kabulde konuşan Sağlık Bakanı Besim de, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin kendisi için çok anlamlı ve değerli olduğunu belirterek, DAÜ’nün Kıbrıs Türk halkı için bir başarı öyküsü olduğunu vurguladı.

ÖZTÜRK

Yeni oluşan hükümetin başarılı olacağına inancının tam olduğunu vurgulan GAÜ Rektörü Kutsal Öztürk ise kabulde, Sağlık Bakanı Filiz Besim’e çalışmalarında başarılar diledi. Öztürk, Besim’i başlatılan hastane projesi konusunda bilgilendirirken, bu hususta bakanlık ile yapılabilecek işbirliği konusunda fikir alışverişinde bulundu.