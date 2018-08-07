Teknoloji ve Spor

ZERO RUNNER

Açık havada her zaman antrenman yapma şansı bulamayanlar ayrıca küçük yaralanmalardan kaçınmak isteyenler için Zero Runner muhteşem bir kardiyo antrenörüdür.

Gerçek koşu hareketini sıfır darbeyle eklemlere baskı yapmadan yapmanızı sağlar. Üzerinde bulunan yerleşik zeka sayesinde yürürken veya koşarken adımlarınızı izler, böylece egzersiz boyunca güçlü performans gösterdiğinizden emin olmanıza yardımcı olur.

Pedallar bağımsız çalışır, bu sayede vücudunuza en iyi şekilde yürümek, koşmak veya koşmak için özelleştirilmiş bir adım oluşturmak için serbest hareket ve esneklik sunar.

Zero Runner ayrıca geleneksel eliptik makinelere kıyasla çok daha geniş bir hareket aralığına sahiptir.

ACTİVE CRYO

Aktif Cryo üç dakikalık azot soğutma tedavisi teknolojisine dayanmaktadır. Kriyoterapi odasında ayakta durmayı içerirken sıcaklık -120 -180 derecelerine kadar düşmektedir. 3 dakikada 500-800 kalori yakmanıza, metabolizmanızı canlandırmak, endorfin salgılamak, ağrılı kasları yatıştırmak, uyku ve sağlık durumunu iyileştirmek, kas gerginliğini azaltıcı, vücuttaki iltihabı azaltmada, hücre gençleşmesini ve kolajen seviyerini artrırı, selülit bölgelerini azaltmak, cilt bakımına yardımcı ve hatta yaşlanma belirtilerini azaltma etilerini size sağlamaktadır.

Seans sırasında üyeler eldiven, çorap ve tercihen pamuklu iç çamaşırı giyerler. Tüm metal aksesuarlar üzerilerinden çıkartılır.

Sporcular ve spor takımları için atletik performansı artırmak ve yaralanmaların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olmak amacıyla kullanılmaktadır.

BODY SHAPE

Bodyshape, ileri teknoloji ile Avrupa Birliği’nde üretilmiş, yenilikçi ve eşsiz bir zayıflama ve incelme cihazıdır. Build­in koşu bandı üzerinde bir yandan yürür veya koşarken, diğer yandan vakum ve kızılötesi teknolojileri ile donatılmış düşük atmosferik basınç ortamında haftada ortalama 5000 kaloriye kadar yakabilirsiniz.

Bu devrim niteliğindeki cihaz spora yeni başlayanlar için olduğu gibi, zayıflamak ve sıkılaşmak isteyen fakat spor salonuna gidecek vakti olmayanlar için de idealdir.

Bodyshape’in içerdiği tüm teknoloji bileşenleri kasların enerji tüketimini arttırmaya yöneliktir ve bu sayede maksimum bölgesel incelme, vücuttan su atma ve kilo kaybı sağlar.

OZON SAUNA

Ozon sauna ile ısı, derinin 4 - 6 cm altına etki ediyormuş. Böylece buharlı klasik saunaya göre daha fazla terleme sağlıyor. Sıcaklığın etkisi ile açılan deri gözeneklerinden vücudumuzdaki kan, lenf ve yağ dokusuna dek geçiyor ve yine böylece lenfatik sistemi toksinlerden arındırıyor, cildi temizliyor, kasları gevşetiyor, kan dolaşımını hızlandırıyor, bakteri ve virüs mantarlarını öldürüyor.

Ozon Sauna;

Kan akışını hızlandırarak, deri hücrelerinin yenilenmesini sağlıyor. Böylece daha canlı bir cilde sahip oluyoruz.

İç organlarının fonksiyon kalitesinin artmasıyla bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bu sayede daha sağlıklı ve dirençli bireyler oluyoruz.

Vücuttaki oksijen miktarı ve kalitesinin artmasıyla tüm lenfatik ve kardiyovasküler sistem temizlenir ve yenilenir.

Kaslarda biriken laktik asidin oksidize edilmesiyle kasların rahatlamasına ve dolayısıyla vücudun esnekliğinin artmasına neden olur. Böylece hareket kabiliyetimizde fark edilir değişiklikler olacaktır.

Hormon ve enzim üretiminin dengelenmesine yardımcı olur.

Hafıza kullanımında ve genel beyin sağlık ve performansında gelişim gözlenir.