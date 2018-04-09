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Sivrisinek sorunu engellenecek

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Sağlık Bakanlığı ve belediyelerin birlikte çalışmasıyla, ülke genelinde sivrisinek sorununun engelleneceği ve kontrol altına alınacağı vurgulandı

Sivrisinek sorunu engellenecek
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Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri, İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürlüğü ve Belediyeler Birliği’ne bağlı birimler, “sivrisinekle mücadele ve larvasit kullanımı” konulu toplantıda biraraya geldi.

Sağlık Bakanlığı’nda, Sağlık Bakanı Filiz Besim’in öncülüğünde yapılan toplantıda, ülke genelinde noktasal haritaların çıkarılacağı ve ilaçlanması gereken yerlerin noktasal olarak tespit edileceği belirtildi.

Toplantıda ayrıca otomasyon sistemi geliştirilerek, Sağlık Bakanlığı ve belediyelerin birlikte çalışmasıyla,  ülke genelinde sivrisinek sorununun engelleneceği ve kontrol altına alınacağı vurgulandı.

Bakan Besim, ilaçlama konusunda aksaklık yaşanan bölgelerde ilaçlama hakkında gerekli eğitimlerin verilmesi için çalışma başlatılacağını, kendi sınırları dışında sıkıntısı olan belediyelerle, Sağlık Bakanlığı ve Belediyeler Birliği iş birliği ile keşifler yapılarak, gerekli çalışmaların yürütüleceğini kaydetti.

Sivrisinekle mücadelenin halk sağlığı konusunda önemli olduğunu vurgulayan Bakan Besim, bu çalışmayla önemli bir gelişme kaydedileceğini ve ülke kaynaklarının ortak kullanılacağını söyledi.

Bakan Besim, Sağlık Bakanlığı’nın biyolojik ilaçlama konusunda çok hassas olduğunu, bu konuda belediyelerden hassasiyet beklediklerini sözlerine ekledi.

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