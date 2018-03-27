"Sağlıkta halk için bugüne kadar hiçbir icraat yapılamadı"

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin ülkedeki tüm hekimlerin örgütü olduğunu vurgulayarak, eğer bir yasa yapılacaksa bunun adının Kamu Tabipleri Yasası değil, hak, hukuk ve eşitliğin olduğu bir ülkede Hekimler Yasası olabileceğini kaydetti.

Gardiyanoğlu, sağlıkta tek taraflı çıkar savaşlarının bugüne kadar bir işe yaramadığını belirterek, halk için bugüne kadar hiçbir icraat yapılamadığını savundu.

Gardiyanoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’ne çağrıda bulunarak, “Uyarıyoruz bunun aksi bir düşünce ve teşebbüs gene cevabını alacaktır” dedi.

“...DAHA KAÇ MAHKEME KARARI GEREKLİ?”

Yıllardan beridir süregelen ve belli bir zümrenin rant elde ettiği sağlıktaki sistemsizliği çözmek adına başını kuma gömmüş deve kuşu misali zamana oynayan KTTB yönetiminin ders zilinin çaldığını ifade eden Gardiyanoğlu, “ülkede sadece kamu hekimlerinin olmadığını, ülkede serbest hekimlerin de meslek icra ettiğini farkına varmaları için daha kaç mahkeme kararı gerekli soruyoruz” dedi.

Açıklamasında kamu hekimleri hakkında alınan Anayasa Mahkemesi kararlarını ve 2009 yılından bu yana yaşanan süreci anımsatan Gardiyanoğlu, şöyle devam etti:

“İkinci işte son perde denenmeye çalışılıyor, yeni vizyona girecek filmin adı ‘Kamu Tabipleri Yasası’ bu kez amaç ne? Kamu Görevlileri Yasası var bu bizi tatmin etmez dediniz, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası yaptınız yıllardan beridir 2. iş uğruna bu yasanın ellenmedik mahkemeden dönmemiş maddesini bırakmadınız şimdi ne istiyorsunuz. Kamu Tabipleri Yasası niye şimdi de diğer kamu sağlık çalışanları ile aynI yasa altında olmaktan mı rahatsız oldunuz yoksa icraatlarınızda kimse size ayak bağı olmasın mı istiyorsunuz.”