"Sağlıkta dönüşümü gerçekleştirmek için çalışacağız"

CTP-HP-TDP-DP Koalisyon Hükümeti’nin Sağlık Bakanı Filiz Besim, görevini devraldı ve sağlıkta dönüşümü gerçekleştirmek için üzerlerine düşen görevi yapacaklarını söyledi



Sağlık Bakanlığı’nda dün düzenlenen devir teslim töreninde görevini Besim’e devrederken konuşan Faiz Sucuoğlu, yürüttüğü görevin bir bayrak yarışı olduğunu ve her daim zamanı geldiğinde bayrağı gönül rahatlığı ile devretmek gerektiğini belirtti.

Görev süresi içinde kendilerinin tüm birimleri ile birlikte özveri ile çalıştığını kaydeden Sucuoğlu, görev sürelerinde Devlet Laboratuvarındaki büyük yangın ve ikinci iş yasağı ile ilgili mahkeme kararlarının sıkıntı yaşattığını ancak aklıselimin belli ölçüde hakim olduğunu ve sağlık sunumunun hem kalite anlamında hem de ara verilmeden halka sunulmaya devam edildiğini söyledi.

Sucuoğlu, “süreç içerisinde Filiz hanımın, dostum kardeşim, büyük katkılarını aldık. Özellikle sıkıntılı dönemlerde günde 3-4 defa telefonla konuştuğumuz oluyordu. Dolayısı ile bu bayrağı Filiz hanıma devrederken çok mutluyum. Çünkü eminim ki bayrağı çok daha yukarılara taşıma gayreti içinde olacak” dedi.

Sağlık Bakanı Filiz Besim de, sağlıkta hizmetin her zaman bayrak yarışı olduğunu belirterek, Tabipler Birliği Başkanlığı yaptığı dönemde Faiz Sucuoğlu ile çok güzel çalıştıklarını ve sağlık için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Besim, sağlık alanında yapılacak çok iş olduğunu belirterek, sağlıkta dönüşümü gerçekleştirmek için yapılması gereken reformları ve yasaları hayata geçirmek zorunda olduklarını kaydetti.

Besim “Sevgiyi saygıyı yüreğimizi de masaya koyacağız hep birlikte eski ekipten ve elbette ki kuracağımız güçlü yeni ekiple birlikte yola devam edeceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza inanıyorum” dedi.