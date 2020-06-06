Sağlık Komitesi’nden geçişlere onay

Cumhurbaşkanı Akıncı, sınır kapılarının açılması konusunda İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin tüm üyelerinin olumlu görüş belirttiğini söyleyerek, hükümetin bu konuda ivedi şekilde hareket etmesi gerektiğini belirtti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sınır kapılarının açılması konusunda İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin tüm üyelerinin olumlu görüş belirttiğini söyleyerek, hükümetin bu konuda ivedi şekilde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın daveti üzerine dün Cumhurbaşkanlığı’nda geçiş kapılarıyla ilgili durumun değerlendirildiği toplantıya Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Sağlık Bakanı Ali Pilli katıldı.

Toplantının ardından sırasıyla Başbakan Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı basına açıklamada bulundu.

Akıncı, İki Toplumlu Sağlık Komitesi üyelerinin, Rum meslektaşlarıyla yaptıkları telekonferans ve Rum tarafının sunduğu kapsamlı epidemiyolojik rapor ışındaki değerlendirmelerini ve Rum tarafının 8 Haziran’dan itibaren belli birtakım grupların güneye geçişleriyle ilgili öneriyi nasıl değerlendirildiklerini, sağlık perspektifinden dinlediklerini belirtti.

Tüm üyelerin görüşlerini aktardığını, oy birliğiyle komitenin tüm üyelerinin net duruş sergilediklerini söyleyen Akıncı, “İki tarafın verilerini değerlendirdikleri zaman, iki taraf arasında geçişlerin başlayabileceği ve bunun da 8 Haziran tarihi olabileceği konusunda hemfikir oldukları mesajı verildi” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, böylesi bir konuda, rotayı çizecek olanın sağlık olduğunu, siyasetin onu takip edeceğini, siyasi mülahazalarla hareket edilmemesi ve kararlar üretilmemesi gerektiğini kaydetti.

Her atılan adımın siyasi sorumluluğu bulunduğunu dile getiren Akıncı, sağlık açısından son derece önemli bir salgınla karşı karşıya kalınan bu dönemde, ilk sözü söyleyecek olanın bu alandaki uzmanlar olduğunu vurguladı.

İki Toplumlu Komitede, Sağlık Bakanlığı müdürleri, eski başhekimler, emekli müdürler, uzmanlar bulunduğunu dile getiren Akıncı, onların görüşlerinin önemli olduğunu kaydetti.

Hükümetin de sağlık ve bilim kurulları bulunduğuna işaret eden Akıncı, hükümetin bu konuyu değerlendireceğini ve ona göre kendi tavrını ortaya koyacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu tavrın fazla gecikmeden ve sağlığın öngördüğü rota çerçevesinde olması beklentisindeyim. Bunun böyle olması gerektiği düşüncesindeyim. Bu aşamada bundan fazla bir değerlendirme yapmak istemiyorum” dedi.

Gereksiz yere 1500 ailenin derdini daha da büyütmenin söz konusu olmaması gerektiğini düşündüğünü söyleyen Akıncı, “Tedaviye gidecek olan, eğitim görecek olan, ekmek parasını kazanmak için gün bekleyen, gün sayan insanlara sağlık gerekçeleri dışında nedenlerle engel olunmamalıdır. Sağlık ana meselemiz olmaya devam etmelidir. Bu konuda da hükümetin çok ivedi şekilde hareket etmesi gerekmektedir” diye konuştu.