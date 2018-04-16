Sağlığa anlamlı bağış

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne, diyaliz bölümünde ihtiyaç duyulan iki adet tansiyon aleti ve dosya bağışı Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Derneği tarafından Başhekimi Bülent Dizdarlı’ya yapıldı

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Derneği, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne, diyaliz bölümünde ihtiyaç duyulan iki adet tansiyon aleti ve dosya bağışladı.

Başkent Lions Kulübü Derneği Dönem Başkanı Özlem Odabaşı Vardan başkanlığındaki heyet, ziyaret ettiği Hastanede, malzemeleri Başhekimi Bülent Dizdarlı’ya teslim etti.

Vardan ziyarette yaptığı konuşmada, sosyal sorumluluk gereği bu tip faaliyetlere katkıda bulunmanın huzur verici olduğunu söyledi. Her şeyi devletten beklemenin büyük bir duyarsızlık olacağı anlayışıyla hareket ettiklerini kaydeden Vardan, ihtiyaç duyulan çeşitli alanlarda toplayabildikleri katkılarla yardımlarını sürdüreceklerini belirtti.

Başhekim Bülent Dizdarlı da yapılan malzeme desteğine teşekkür etti ve Lefkoşa Başkent Lions Derneği’ne çalışmalarında başarılar diledi.