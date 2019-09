Prof. Yenen, YDÜ Hastanesi Başhekimliğine atandı

Başarılı operasyonlarıyla birçok ilklere imza atan Prof. Dr. Müfit Cemal Yenen, YDÜ Hastanesi Başhekimliğine getirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimliğine, birçok ilklere imza atan Prof. Dr. Müfit Cemal Yenen atandı.

Jinekolojik Onkoloji alanında en yetkili otoritelerden biri olan Prof. Dr. Müfit Cemal Yenen, yaklaşık 15 yıldır Yakın Doğu Üniversitesi’nde sağlık hizmeti veren ve son 9 yıldır da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi başhekimliği görevinde bulunan Uzm. Dr. Sevim Erkmen’in emekliliği nedeni ile 1 Ekim tarihinden itibaren Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimlik görevine atandı.

KADIN HASTALIKLARI VE ÖZELLİKLE JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ ALANINDA EN YETKİLİ OTORİTELERDEN BİRİ

Prof. Dr. Müfit C. Yenen kısa süre önce dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştirilebilen Kıbrıs’ta ise ilk kez uygulanan yöntem ile genç yaştaki hastanın rahim ağzı kanserini yenmesini ve çocuk sahibi olmasını sağlayan operasyonla gündeme gelmişti.

PROF. DR. MÜFİT CEMAL YENEN KİMDİR?

Prof Dr. Müfit C. Yenen, 1961 yılında Rize’de doğdu. İlk ve orta Öğrenimi sırasıyla Ankara Ahmet Vefik Paşa İO, Galatasaray Lisesi orta bölümü ve Bursa Işıklar Askeri Lisesinde tamamladı. 1980 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde başladığı tıp eğitiminin ardından, Gülhane Askeri Tıp Akademisinde uzmanlık eğitimini tamamlayarak Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı oldu. Erzurum M. Çakmak Askeri Hastanesinde uzman olarak görev yaptıktan sonra 1996 yılında GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında Yrd. Doçent olarak öğretim üyeliğine başladı. 2004 yılında doçent, 2013 yılında profesörlüğe atandı. Eylül 2017 tarihine kadar GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Müfit Yenen bu tarihte emekliye ayrılarak Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesinde Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı başkanı olarak göreve başladı.

Prof Dr. Müfit Yenen 2000 – 2001 yıllarında Lyon / Fransa’da, Jinekolojik onkoloji alanında zamanın en önemli otoritesi kabul edilen Prof Dr. Daniel DARGENT ile kadın kanserlerinin endoskopik tedavisi alanında çalıştı. Türkiye’deki görevine geri döndükten sonra 2003 yılında Türkiye’de ilk defa “Ekstraperitoneal yaklaşımla laparoskopik paraaortik lenfadenektomi” ameliyatını Gülhane Askeri Tıp Akademisinde gerçekleştirdi. Bu ameliyatın Türkiye’de yaygınlaşabilmesi ve öğrenilebilmesi için eğitim toplantıları ve kurslar düzenledi.

Türkiye’de robotik cerrahinin jinekolojik onkoloji alanında ilk uygulayıcıları arasında yer alan Prof Dr. Müfit Yenen, Şubat 2012 tarihinde Türkiye’de ilk Jinekolojik Robotik Cerrahi Sempozyumunu düzenledi ve başkanlık etti.

Middle East and Mediterranean Association of Gynecologic Oncology (MEMAGO) , Minimal İnvazif Jinekolojik Onkoloji Derneği, Trofoblastik Hastalıklar Derneği, gibi bilimsel derneklerin kurucuları arasında yer alan Prof Dr Müfit YENEN, International Gynaecologic Cancer Society (IGCS), European Societyof Gynecologic Oncology (ESGO), American Association of Gynecologic Laparoscopists (AAGL), Türk Jinekoloji ve Obsterik Derneği (TJOD), Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği (TRSGO) gibi bir çok ulusal ve uluslararası mesleki dernekleri üyesi olup MEMAGO ve TRSGO yönetim kurulu üyesidir. Evli ve iki çocuk babası olan Prof Dr. Müfit Cemal YENEN çok iyi düzeyde Fransızca ve iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.