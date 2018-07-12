Parkinson hastalığı ve beslenme

Parkinson hastalığı; beyinde hareketlerden sorumlu olan hücrelerin bir bölümünün hasara uğraması ve/veya eksilmesi ile ortaya çıkan bir hastalıktır.

Dopamin; bilgileri bir sinir hücresinden diğer sinir hücresine gönderen kimyasal bir maddedir. Dopamini üreten ‘substansiya nigra’ hücreleridir ve bu hücrelerde meydana gelen hasar sonucu dopamin salgılama ve depolama gerçekleşemez ve sonuç olarak vücutta dopamin eksikliği oluşur. Vücudun %80 i dopaminden eksik olunca hareket ve denge işlevleri etkilenir ve Parkinson hastalığı belirtileri ortaya çıkar. Erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülen Parkinson hastalığı genellikle 50 yaş ve üzeri kişilerde görülür.

Genel belirtileri

Hareketlerde yavaşlama- uyuşukluk, donuk yüz ifadesi

Ellerde titreme

Monoton konuşma

Ağızda sıvı sızması

Yutkunma güçlüğü

Halsizlik ve yorgunluk

İlaç tedavisine ek olarak fizyoterapi, psikoterapi ve dengeli beslenme çok önemlidir.

Beslenme

Yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterilmelidir.

Aşırı yemek yemekten kaçınılmalı 2-3 saat aralıklarla az az sık sık beslenilmeli.

Kabızlık gelişebileceğinden dolayı lifli beslenilmelidir.

Hareket azlığı gelişebileceğinden yüksek kalorili beslenilmemelidir.

Gündüz öğünlerde düşük protein alınmalı geceleri protein ihtiyacı giderilmelidir, bu şekil beslenme planı uygulandığında hastalık seyrinde olumlu etkiler gözlenmektedir.

Antioksidanlardan zengin bir beslenme uygulanmalıdır. Bu nedenle sebze-meyve alımı yeterli düzeyde olmalı özellikle beslenmede turunçgiller, domates, havuç, yeşil yapraklı sebzeler, pırasa, soğan, sarımsak, kayısı tüketilmelidir.

E vitamin takviyesinin Parkinson hastalığının etkisini azalttığı yapılan araştırmalarda gösterilmiştir. Buna bağlı olarak koyu yeşil yapraklı sebzeler, yağlı tohumlar, buğday mutlaka tüketilmelidir.

Ayçiçek yağı, fıstık yağı gibi bitkisel yağlar yerine zeytinyağı tercih edilmelidir.

D vitamin eksikliği varsa Parkinson hastalığında giderilmelidir.