banner107
Diyetisyen Zaliha Kiraz’ın “Afiyetle Sağlık” kitabı tanıtıldı
Diyetisyen Zaliha Kiraz’ın “Afiyetle Sağlık” kitabı tanıtıldı
1 0
Güneş tutulması sizi nasıl etkileyecek
Güneş tutulması sizi nasıl etkileyecek
88 0
Park etmedi sanki terk etti
Park etmedi sanki terk etti
39 0
Finalin adı: Hırvatistan - Fransa
Finalin adı: Hırvatistan - Fransa
51 0
Yumruklu genel kurulda Dirgen başkan oldu
Yumruklu genel kurulda Dirgen başkan oldu
235 0
Soma katliamı davasında karar
Soma katliamı davasında karar
37 0
Şans ola yaşıyoruz şans ola
Şans ola yaşıyoruz şans ola
89 0
Baf, 20 yıl sonra Boyacısız
Baf, 20 yıl sonra Boyacısız
427 0
banner82
banner147

Parkinson hastalığı ve beslenme

banner27

Parkinson hastalığı; beyinde hareketlerden sorumlu olan hücrelerin bir bölümünün hasara uğraması ve/veya eksilmesi ile ortaya çıkan bir hastalıktır.

Parkinson hastalığı ve beslenme
banner137

Dopamin; bilgileri bir sinir hücresinden diğer sinir hücresine gönderen kimyasal bir maddedir. Dopamini üreten ‘substansiya nigra’ hücreleridir ve bu hücrelerde meydana gelen hasar sonucu dopamin salgılama ve depolama gerçekleşemez ve sonuç olarak vücutta dopamin eksikliği oluşur. Vücudun %80 i dopaminden eksik olunca hareket ve denge işlevleri etkilenir ve Parkinson hastalığı belirtileri ortaya çıkar. Erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülen Parkinson hastalığı genellikle 50 yaş ve üzeri kişilerde görülür.

Genel belirtileri

Hareketlerde yavaşlama- uyuşukluk, donuk yüz ifadesi

Ellerde titreme

Monoton konuşma

Ağızda sıvı sızması

Yutkunma güçlüğü

Halsizlik ve yorgunluk

İlaç tedavisine ek olarak fizyoterapi, psikoterapi ve dengeli beslenme çok önemlidir.

Beslenme

Yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterilmelidir.

Aşırı yemek yemekten kaçınılmalı 2-3 saat aralıklarla az az sık sık beslenilmeli.

Kabızlık gelişebileceğinden dolayı lifli beslenilmelidir.

Hareket azlığı gelişebileceğinden yüksek kalorili beslenilmemelidir.

Gündüz öğünlerde düşük protein alınmalı geceleri protein ihtiyacı giderilmelidir, bu şekil beslenme planı uygulandığında hastalık seyrinde olumlu etkiler gözlenmektedir.

Antioksidanlardan zengin bir beslenme uygulanmalıdır. Bu nedenle sebze-meyve alımı yeterli düzeyde olmalı özellikle beslenmede turunçgiller, domates, havuç, yeşil yapraklı sebzeler, pırasa, soğan, sarımsak, kayısı tüketilmelidir.

E vitamin takviyesinin Parkinson hastalığının etkisini azalttığı yapılan araştırmalarda gösterilmiştir. Buna bağlı olarak koyu yeşil yapraklı sebzeler, yağlı tohumlar, buğday mutlaka tüketilmelidir.

Ayçiçek yağı, fıstık yağı gibi bitkisel yağlar yerine zeytinyağı tercih edilmelidir.

D vitamin eksikliği varsa Parkinson hastalığında giderilmelidir.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.