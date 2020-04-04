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“Online koronavirüs kontrolü yaptırın”

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“Online koronavirüs kontrolü yaptırın”

Başbakanlık Kovid 19 Koordinasyon Konseyi Başkanı Sibel Siber, halktan Kıbrıs Türk Tabipler Birliği'nin hazırladığı Online Korona Virüs kontrolünü yaptırmasını istedi. Siber halkın sağlık alanında bir veri tabanını oluşturmak amacıyla yapılan bu sitenin kendilerine yardımcı olacağını belirtti.

Veri bilgi ve gizliliğinin KTTB ve Sağlık Bakanlığı'nda korunacağını ifade eden Siber, halktan zaman kaybetmeden siteyi ziyaret ederek sorulan sorulara cevap vermesini istedi.

Vatandaşlar, https://koronatest.online/tr/anasayfa internet adresinden bu testi yapabilecek.

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