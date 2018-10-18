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Mor yiyeceklerin sağlığa faydaları

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Mor yiyecekler sağladığı faydalar ile son yıllarda oldukça fazla tüketiliyor. İçerdiği antioksidanlar, vitaminler ve dahası ile oldukça fazla yarar sağlıyor. Peki bu mor yiyeceklerin faydaları nelerdir ve sağlığınız için mutlaka tüketmeniz gereken mor yiyecekler hangileridir?

Mor yiyeceklerin sağlığa faydaları
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İşte mor yiyeceklerin faydaları.. 

Bağışıklık sistemini güçlendiriyorlar: Mor yiyecekler özellikle kışın tüketilmesi gereken gıdalar olarak öne çıkıyorlar. Çünkü mor yiyecekler bağışıklık sistemini güçlendiriyorlar. Vücut direncini arttırarak antibiyotiksiz bir kış için önemli bir seçenek oluyorlar. 

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Unutkanlığı ve yaşlılığı önlüyorlar: Mavi ve mor renkli besinlere bu rengi veren pigmentler antosiyanin olarak adlandırılıyor. Antosiyaninler ise hücrelerin hasar almasını bunun akabinde yaşlanmasını önlüyorlar. Bu yüzden unutkanlık ve yaşlanmayı da önlüyorlar. 

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Kanseri önlüyorlar: Araştırmalar mor gıdaların kanseri önlediği yönündedir. Araştırmalar yaban mersini, karadut gibi meyvelerin içeriğinde bulunan maddelerin kanser hücrelerini belirli oranda yok ettiğini göstermektedir. 

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Detoks etkisi yapıyorlar: Mor yiyecekler tam anlamıyla antioksidan deposu oldukları için, yüksek oranda vücutta bulunan toksinleri atmaya yardımcı oluyorlar. Yaptıkları bu detoks etkisi aynı zamanda zayıflamaya da yardımcı oluyor. 

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Obeziteyi engelliyorlar: Antosiyanin içeren mor yiyeceklerin obeziteyi engellemesi 2008 yılında Japonya'da yapılan bir araştırma ile kanıtlanmıştır. Bu araştırma antosiyanin alınımının artmasıyla kilo alımının azalmasını kanıtlamaktadır. Yani bu araştırma antosiyanin alımı ile yağ hormonunun düzenlenebileceğini göstermektedir. 

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Beyin aktivitesini güçlendiriyor: Yapılan araştırmalar, mor yiyeceklerin mor rengi almasını sağlayan antosiyaninler ile kişinin beyin aktivitesini arttırdığını gösteriyor. 

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Kalp sağlığına iyi geliyor: Bu faydaların yanı sıra antosiyaninler kişinin kalp sağlığını önemli ölçüde koruyor. Kan damarlarını ve kalp kaslarına iyi geliyor; bu sistemleri yeniliyor ve hasar gören dokuları onarmayı sağlıyor. 2013'te yapılan bir başka araştırma ise mor yiyecek tüketen kadınların kalp krizi riskini yüzde 32 daha düşük oranla yaşadıklarını gösteriyor. 

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Peki mor yiyecekler hangileridir?: Mor yiyeceklerin önemli faydalarından bahsettikten sonra, mor yiyecekleri başlıca şu şekilde sıralayabiliriz: İncir, patlıcan, mor havuç, mor karnabahar, mor lahana, anjelika eriği, mürdüm eriği, böğürtlen, karadut, vişne, yaban mersini.

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