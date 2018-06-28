Migrene doğal tedavi yöntemleri

Sağ veya sol şakakta başlayıp ikisini birden esir alabilen keskin baş ağrısı olarak karşımıza çıkan migren, yıllardır pek çok kadın ve erkeğin en sık şikayetçi olduğu konulardan biri.

Genetik olduğu bilinen fakat çeşitli şartlar oluştuğunda da ortaya çıkabilen ve kişinin günlük faaliyetlerine etki eden bu ağır baş ağrısı için evde, ilaç kullanmadan uygulanabilen tedavi yöntemlerini inceleyerek migren ataklarına son verebilirsiniz. Migren tedavisi için pek çok doktorun bile evde kullanım için önerebildiği doğal yöntemler bulunuyor.

1. Nane kürü

2 su bardağı suyun içerisine 1 çorba kaşığı nane, 1 çay kaşığı dövülmüş karanfil, 1 çay kaşığı taneli karabiber ekleyerek kaynatın. 1 dakika demleme süresinin ardından içerisine 1 adet küçük patatesi dilimleyerek ekleyin. İnce bir tülbent yardımıyla bu karışımı ağrıyan bölgeye sürerek sarın. İstediğiniz süre boyunca bölgede tutabileceğiniz kür, migren ağrılarının hafiflemesinde oldukça etkili bir yöntem olarak doktorlar tarafından da onaylanıyor.

2. Yağ kürü

Nane yağı, peleseng yağı, papatya yağı, lavanta yağı ve bir tutam kekiği karıştırarak elde ettiğiniz yağ kürünü ağrı hissettiğiniz an şakaklarınıza sürerek masaj yapabilirsiniz. Migrenin doğal tedavi yöntemlerinde, ağrıyan şakağa yapılan aromalı yağ masajları oldukça rahatlamanızı sağlar.

3. Aslanpençesi çayı

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun önerisine göre aslanpençesi çayı, migren tedavisi için ilk denenmesi gereken doğal yöntemlerden biri. En fazla 3 gün saklanabilen karışım için 4-5 gram kurutulmuş aslanpençesi kaynayan yarım litre su içerisine atılır ve en fazla 10 dakika demletildikten sonra mutlaka süzülerek içilir. Bal veya şeker ilave edilmemesi gereken karışımın, yemek yedikten 1 saat sonra içilmesi oldukça şifalı olarak görülüyor.

4. Biberiye kürü

Biberiye kürü düzenli kullanımla ağrıları ortadan kaldırabiliyor. Öncelikle 1 su bardağı suyu kaynatın. Kaynayan suya 1 tatlı kaşığı biberiye ekleyin ve kısık ateşte 4 dakika kaynatın. 4 dakika dolduktan sonra ılık bir şekilde tüketin. İlk hafta her gün 3 bardak, ikinci haftada sadece 2 bardak içilerek bir ay sonunda migren ağrınızdan kurtulabilirsiniz.



5. Kedi otu kürü

Sık sık migren atakları geçirenler için oldukça faydalı olabilen kediotu kürü için yapmanız gereken şey oldukça basit. İçine atılan kediotu ile kaynatılıp ılık hale getirilen suyun, düzenli bir şekilde 1 ay tüketilmesi gerekiyor. Bu kür için elbette diğerlerinde de olduğu gibi her seferinde taze kür hazırlamaya dikkat edin. Yemeklerden önce 3 bardak tüketilmesi gereken kür düzenli kullanım sonucunda etki gösteriyor.

6. Anason kürü

1 çay kaşığı anason, 2 adet tane karanfil, 1-2 yaprak taze nane, büyük bir tutam biberiye 1 su bardağı su içerisine atılarak 4-5 dakika demlenir. Karışım günde 2-3 fincan şeklinde tüketildiğinde ağrıların hafiflemesi konusunda büyük etki gösterir.