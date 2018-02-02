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Meme kanseri kontrolü yapan self check uygulaması tanıtıldı

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Meme kanseri kontrolü yapan self check uygulaması tanıtıldı
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Meme kontrolü yapmak için gerekli bilgiler sunan “self-check” uygulaması tanıtıldı. 
“Apple store” ve “google play” üzerinden cep telefonuna indirilebilen ve “self-check.de” adresinden ulaşılabilen uygulama, kendi kendine meme kanseri muayenesi yapmak için gerekli bilgiler yanında kanser hakkında bilgiler de içeriyor.
Kıbrıs Sağlık Konseyi, Kanser Hastalarına Yardım Derneği ve Telsim işbirliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında bugün Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği binasında basın toplantısı gerçekleştirildi.
SAVAŞAN
Kıbrıs Sağlık Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, projeye katkı koyanlara teşekkür etti. 
Kendilerinin de projenin parçası olmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Savaşan, projenin geniş bir kitleye ulaşmasını diledi.
KOCAİSMAİL
Meme kanserini azaltmak için kendini muayenenin önemli olduğunu anlatan Raziye Kocaismail, bu muayenenin doğru şekilde yapılması gerektiğini anlattı.
Bu bağlamda Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi tarafından hazırlanan ve Telsim tarafından tanıtımı yapılan “self-check” uygulamasının çok önemli olduğunu kaydeden Kocaismail, projeye katkı koyanlara teşekkür etti.
GÖKHAN
Kanser Hastalarına Yardım Derneği Yönetim Kurulu üyesi Bahar Gökhan da, bu uygulamayla kadınların hem kendini muayene edebileceği hem de hastalıkla ilgili doğru bilgi alabileceğini dile getirdi.
Gökhan projeye destek verenlere teşekkür etti.
TANPINAR
Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da, self-check’in önemli bir farkındalık uygulaması olduğunu anlattı. 
Kanser konusunda farkındalık ve erken teşhisin çok önemli olduğunu dile getiren Tanpınar, bu farkındalığın yaratılmasına katkı koymaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. 

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