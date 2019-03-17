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“Kuyruk yağı kilo aldırmaz, zayıflatır”

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“Kuyruk yağı kilo aldırmaz, zayıflatır”
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Canan Karatay, kuyruk yağı ile yapılan Adana kebabının zayıflamaya yardımcı olacağını söyledi.

Adana'da kamu ve özel hastanelerle, sağlık merkezlerinin stantlarının yer aldığı, sağlıklı yaşam ürünlerinin sergilendiği "Sağlık Festivali" yapıldı.

Etkinlik kapsamında söyleşiye katılan Prof. Dr. Canan Karatay karaciğer yağlanması konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Adana kebabının sağlıklı olduğunu ifade eden Karatay, "Kebabın en büyük lezzeti, içerisine konulan kuyruk yağından gelir. Tüketilirse şişmanlıktan kurtulursunuz, sağlığınıza kavuşursunuz, felç tansiyon, kalp hastası olmazsınız. Ama yanında pilav, ekmek, üzerine de baklava yenmeyecek. Adana kebabının etini ve yanındaki sebzeleri bol bol yiyebilirsiniz" diye konuştu.

Trans yağların tüketilmemesi ve yasaklanması gerektiğini, bunların karaciğer yağlanmasına neden olduğunu dile getiren Karatay, tereyağı, zeytinyağı gibi doğal yağların tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Çocuklarda bile karaciğer yağlanmasının görülmeye başlandığını vurgulayan Karatay, çocuklara gazlı içecek ve şeker verilmemesi tavsiyesinde bulundu.

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