Kokusu kadar güçlü bir besin: Sarımsak

Bağışıklık sistemimiz her daim çok önemli. Hele ki havalar çok soğumuş ve bizler grip, nezle gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına maruz kalmışsak. İşte size beslenmenize her zaman katacağınız sizi hep güçlü tutacak bir besini olan Sarımsak ve faydalarına bu hafta sağlık köşemizde yer veriyoruz.

Sarımsakta bulunan ‘allicin’ maddesi sayesinde grip virüslerinin vücutta üremesi engellenir. Bu özelliğini kaybetmemesi için de sarımsağı çiğ tüketmeliyiz. Yine sarımsakta bulunan ‘disülfid bileşeni antibakteriyel ve antikansorejen özellik gösterdiği belirtilmiştir. Yapılan bazı araştırmalarda sarımsağın sıtmada olduğu kadar kanserde de önemli rol üstlendiği gösterilmiştir.

Sarımsağın vücutta sağlık için olumlu etki sağlayabilmesi için günde 4 gram yani 2 diş çiğ olarak tüketimi önerilmektedir.

Sarımsağın sağlık için faydaları

• Bağışıklığı güçlendirir

• Kan şekeri seviyesini düşürür

• Hipertansiyondan koruyucudur

• Damar sertliğini önler, kolesterol seviyesini düşürür

• Ateş düşürücü etki sağlar, öksürüğe iyi gelir,

• Bronşit, astım, varis ve romatizma hastalıklarında ilaç etkisi gösterir,

• Hemoroid (halk dilinde basur) tedavisine destek olur.

• Bileşimindeki şekerler, A, B ve C vitaminleri, kükürtlü bir uçucu yağ ve içerisinde bolca ‘Diallil Sülfür’ bulunur, bu maddelere bağlı sarsmağın has kokusu oluşur.

• Sarımsak içerdiği bileşenlere bağlı olarak kanserden koruyucu bir besindir. Günümüzde ve geçmişte yapılan araştırmalarda bu söylen halen desteklenmektedir.

• Bunun yanı sıra iştah açıcı, antiseptik, idrar artırıcı, kan temizleyici ve parazit düşürücü etkisi vardır.

Tüm bu sayılan ve sağlığa çok faydası dokunan bu güçlü besine sofralarınızda yer açmanızı öneriyorum. Sarımsak kokusunu ise dert ediyorsanız işte size küçük bir öneri birinci alternatif. Sarımsağı bir bütün olarak yutmanız, diğer bir alternatifte, maydanozla birlikte tüketmeniz, çünkü maydanoz kokuyu tutucu özellik göstermektedir. Sağlıklı bir yaşam dilerim…