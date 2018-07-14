Klima kullanımının arttığı bu dönemde yaz gribine dikkat

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Özgür Sirkeci, kış aylarında sıklıkla karşılaşılan gribal enfeksiyonların, yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte görülmeye devam edilebileceğini, burun akıntısı, hapşırık, kas ağrısı ve ateş gibi belirtiler gösteren yaz gribinin genellikle bir haftadan fazla sürmesinin beklenmediğini, bir haftadan fazla devam eden şikayetlerde ise mutlaka bir hekime başvurulması gerektiğini belirtti.

YAZ GRİBİNİN SÜRESİ EN FAZLA BİR HAFTA

Gribin kış aylarında sık karşılaşılan bir hastalık olmasına rağmen bütün yıl boyunca görülebildiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Özgür Sirkeci, influenza isimli virüslere bağlı geliştiğini bununla birlikte, ülkemizde her türlü üst solunum yolu enfeksiyonunun grip olarak adlandırıldığını belirtti. Oysaki üst solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan birçok virüs bulunduğunu ve benzer şikayetlere neden olduklarını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Özgür Sirkeci şöyle devam etti: “Yaz gribi burun akıntısı, hapşırık, kas ağrısı ve ateş gibi şikayetlerle seyreder ve yaklaşık dört veya beş günde iyileşme eğilimindedir. Ateş ve kas ağrısı olmaksızın burun akıntısı ve hapşırık varlığında ise özellikle yaz aylarında alerjik hastalıklar akla gelmelidir. Çünkü yaz ayları alerji hastalıklarının özellikle çok olduğu aylardandır.”

GRİBİ ATLATMAK İÇİN GEREKEN YETERİNCE İSTİRAHAT VE BOL SIVI TÜKETİMİ

Hastalık süresince en önemli konunun yeterince istirahat etmek ve bol sıvı almak olduğunu hatırlatan Yrd. Doç. Dr. Özgür Sirkeci, antibiyotiklerin ise viral enfeksiyonlarda hiçbir etkinliği olmadığını, kullanılmaması gerektiğini, 4- 5 günden fazla süren ve aratarak devam eden şikayetlerde ise bir hekime başvurmanın uygun olacağını ifade etti.

YRD. DOÇ. DR. ÖZGÜR SİRKECİ: “4 – 5 GÜNÜ AŞAN ŞİKAYETLERDE HASTALIĞIN GRİP OLMAYABİLECEĞİ AKILDA BULUNDURULMALIDIR.”

Uzun süren şikayetlerde hastalığın yaz gribi olmayabileceğinin akılda bulundurulması gerektiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Özgür Sirkeci, gribin ağır seyredebileceğinin ya da grip enfeksiyonunun üzerine bakteriyel bir enfeksiyon gelişmiş olabileceğini de sözlerine ekledi. Yrd. Doç. Dr. Özgür Sirkeci şöyle devam etti; Özellikle çocuklar, kronik akciğer, karaciğer, böbrek, kalp hastalığı, şeker hastalığı olan bireylerde hastalık daha ağır seyredebileceğinden hastalar çok daha dikkatli olmalıdır. Gribin, hafif burun akıntısı, kırgınlıktan çok, yüksek ateş, yoğun kas ağrısı, ciddi akciğer enfeksiyonlarına dahi yol açabilen bir hastalık olduğu unutulmamalıdır.”

SİRKECİ: “TEMZİLİĞİ YAPILMAMIŞ KLİMALAR ÖLÜMCÜL ENFEKSİYONLARI BARINDIRABİLMEKTEDİR.”

Yaz aylarında havaların ısınması ile birlikte kullanımı yoğunlaşan klimaların önemli enfeksiyon kaynakları olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Özgür Sirkeci, klimaların ölümcül olabilecek viral, bakteriyel ve mantar enfeksiyonlarını barındırabileceğini, bu nedenle klima temizliğin yapılmasının önemli olduğunu vurguladı.

“HASTALIKTAN KORUNMANIN EN ETKİN YOLU HASTA OLAN BİREYLERLE TEMASTAN UZAK DURMAK VE EL YIKAMADIR”

“Gribin yalnızca kışın görülen bir hastalık olmadığı, yazın dahi görülebileceği unutulmamalıdır. Hastalıktan korunmanın en etkin yolu hasta olan bireylerle temastan uzak durmak ve el yıkamadır. Hasta olan bireylerin özelikle kronik hastalığa sahip yakınları ile hasta olduğu süreçte yakın temastan sakınmaları gereklidir.” diyen Yrd. Doç. Dr. Özgür Sirkeci, yeterince sıvı alımı, sağlıklı beslenme ve istirahat etmenin çoğu zaman yeterli olduğunu, nadir de olsa hastalığın ciddi seyredebileceğinin unutulmaması gerektiğini hatırlattı.