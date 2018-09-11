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Kanserde metastazı önleyen ilaç deneyinde umut veren gelişme

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İspanya’da bir grup bilim insanının, kanser hücrelerinin başladığı yerden vücudun başka bölgelerine yayılarak yerleşmesini (metastaz) engelleyen bir ilaç geliştirdikleri belirtildi. Hayvan deneylerinde başarılı olduğu açıklanan test aşamasındaki ilaç insanlarda henüz kullanılmıyor ve insanlarda kullanılması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var.

Kanserde metastazı önleyen ilaç deneyinde umut veren gelişme
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Sant Pau Biyomedikal Araştırma Enstitüsü ile Barselona Üniversitesi’ne bağlı biyomühendislik, biyomateryaller ve nanotıp uzmanlarından oluşan bir ekip kanser hücresinin yayılmasını engelleyen bir ilaç geliştirdi. İlacı kobay hayvanlarda deneyen bilim insanları başarıya ulaştıklarını açıkladı. 

İlk kez metastatik kök hücreleri seçici olarak ortadan kaldıran bir nanoplikasyonun geliştirdiklerini belirten araştırmacılara göre, çalışma kolorektal kanserlerde metastazın önlenmesi açısından çığır açabilecek nitelikte. Açıklamaya göre ilaç, metastatik kök hücrelerde bir reseptörü tanımlayan, yöneten ve sadece bu hücreleri yok eden bir drone gibi çalışıyor. Sadece metastatik tümör hücreleri üzerinde hareket ederek, kansere karşı genel tedavilerle ilişkili toksisiteyi önlüyor ve sağlıklı hücreleri koruyor. 

HENÜZ TEST AŞAMASINDA 

Araştırma umut verici olmasına rağmen hala erken bir aşamada. Ekibin Başkanı Arjantinli Ubaldo Alfredo Gualdrini, “Her ne kadar yeni araştırmanın yayılmasını teşvik etsek de, bu bilgiyi aceleci buluyoruz. Çünkü ilacın klinik bir pratiği henüz yok” açıklamasında bulundu. 

Kanser hastalarında ölümün ana nedeni metastatik yayılım olarak kabul ediliyor. Halen metastatik kök hücreleri seçici olarak ortadan kaldıran kabul edilmiş bir ilaç bulunmuyor.

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