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"Kamu Sağlık Çalışanları Yasası madde 40’ın değişmesi önemli"

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"Kamu Sağlık Çalışanları Yasası madde 40’ın değişmesi önemli"
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Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB), Anayasa Mahkemesi’nin Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 40. maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğu yönündeki kararını yorumladı.
KTSÇHB Başkanı Remzi Gardiyanoğlu yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu yasayı hazırlayanlara eleştirilerde bulunarak, yakın zamanda geçirilen Sağlık Bakanlığı Ücretler Tarifesi Değişiklik Tüzüğü’nde atıfta bulunulan Kamu Sağlık Çalışanları Yasası madde 40’ın özel hasta bakma hakkını içerdiğini hatırlattı ve şu ifadeleri kullandı:

“Ancak yasa tanımaz arkadaşlarım elbirliği ile çıkardıkları tüzüğe yasada olmayan özel ameliyat hakkını da eklemişlerdi. Ancak bir kişiyi hesaba katmamışlardı hukuk devletinin başı olan Sayın Cumhurbaşkanı, tam bu noktada devreye girerek bu değişikliği Anayasa Mahkemesi’ne gönderdi. Sonuç, Dimyat`a pirince giderken evdeki bulgurdan da olma. Hem özel ameliyat hakkı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası madde 40’a eklenemedi, hem de madde 40’ta yer alan özel hasta bakma hakkının ‘özel’ kısmı Anayasa’ya aykırı bulundu.”
Gardiyanoğlu, tüzükte atıfta bulunulan yasanın 40’ıncı maddesindeki özel hasta bakma hakkının “tüyleri yolunmuş tavuğa” döndürüldüğünü ifade ederek, “Tüzükte yazdığınız özel ameliyat etme hakkı yasada artık hiç olamayacak ve siz hâlâ bu tüzük yürürlükte diyeceksiniz” eleştirisinde bulundu.

Açıklamasında 40. maddeyi hatırlatan Gardiyanoğlu, maddede “özel” ibaresi kaldırılınca geriye kalanların kamu hekimlerinin şu an yaptığı ve karşılığını da “on call” adı altında yıllardır aldıkları ek mesailer olduğu görüşünü ifade etti.

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