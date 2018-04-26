banner107
Kadınları erkeklerden ayıran özellikler
Kadınları erkeklerden ayıran özellikler
27 0
Otobüsün girdiği evin sahibi isyan etti
Otobüsün girdiği evin sahibi isyan etti
331 0
Liverpool final kapısını araladı
Liverpool final kapısını araladı
23 0
Deniz sezonu erken açıldı
Deniz sezonu erken açıldı
37 0
Minikler doyasıya eğlendi
Minikler doyasıya eğlendi
16 0
Her yer rengarenkti
Her yer rengarenkti
19 0
Nurel’den şampiyonluk sözü
Nurel’den şampiyonluk sözü
220 0
Hamitköy galibiyeti hatırladı
Hamitköy galibiyeti hatırladı
74 0
banner82
banner147

“Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasası” Meclis'e geri gönderildi

banner27

Cumhurbaşkanı, Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasası’nı, Anayasa Mahkemesi’nin söz konusu yasanın Anayasa’nın 1. Maddesi’ndeki Hukuk Devleti ilkesi ve 8. Maddesi’ndeki Eşitlik ilkelerine aykırı olduğu yönündeki görüşü üzerine, gereği için bugün Cumhuriyet Meclisi’ne geri gönderdi

“Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasası” Meclis'e geri gönderildi
banner137

Anayasa Mahkemesi’nce 2 maddesi Anayasa’ya aykırı bulunan  “Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasası” Cumhurbaşkanı tarafından Cumhuriyet Meclisi’ne geri gönderildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’nin 13 Kasım 2017 tarihli birleşiminde kabul edilen ve Anayasa’nın 93’üncü maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca yayımlanmak üzere kendisine gönderilen Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasası’nı, Anayasa Mahkemesi’nin söz konusu yasanın Anayasa’nın 1. Maddesi’ndeki Hukuk Devleti ilkesi ve 8. Maddesi’ndeki Eşitlik ilkelerine aykırı olduğu yönündeki görüşü üzerine, gereği için bugün Cumhuriyet Meclisi’ne geri gönderdi.

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasası’nın Anayasa’ya aykırı olup olmadığı hususundaki görüş istemi üzerine yasayla ilgili görüşünü 20 Nisan’da açıklamıştı.

Anayasa Mahkemesi, yasada geçen “özel hasta bakma” tefsirindeki “özel” kelimesinin ve “ve/veya Kamu Görevlileri Yasası kapsamında” söz dizisinin Anayasa’ya aykırı olduğu sonucuna varmış; görüşte, kamuda görev yapan hekimlerin özel hasta bakma hakkı olmadığı belirtilirken, bu hekimlerin devlet hastanelerinde mesai saatleri dışında da hasta bakabileceği ve bunun için de ek ödenek alabileceği kaydedilmişti.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.