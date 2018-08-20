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İşte D vitamini eksikliğini gidermenin yolları

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İşte D vitamini eksikliğini gidermenin yolları
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Bütün bir yıl boyunca hastalıklara karşı vücut direncinizi arttırmak ve korumak için D vitaminine ihtiyacınız var. D vitaminini almak için her ne kadar çeşitli yollar bulunsa bile doğal D vitaminini almak her zaman daha önemlidir. İşte D vitamini eksikliğini gidermenin yolları...

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Yaz mevsiminden mümkün olduğunca D vitamini depolamak için güneş ışınlarından iyi faydalanmak gerekir. Günün belirli saatlerinde avuç içinizi açıp D vitaminini alabilirsiniz. Deride D vitamini sentezleyen ışınlar UVB ışınlarıdır. UVB ışınlarının deride D vitamin sentezlemesi için en uygun olduğu saatler güneşin dünyamıza en dik olarak ışın gönderdiği öğlen saatleridir.

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. Dolayısıyla güneşli günlerde ve yazın her gün saat 11: 00-13: 00 arası, bir 25-30 dakikayı dışarıda güneş altında geçirmek gerekir. Tabii bu süreye vücudu alıştırmakta fayda var. Yani ilk günden güneşin altında 30 dakika durmak vücudu yorabilir ve hiç istemediğimiz güneş yanıklarına neden olabilir. Her gün 5 dakika artırarak 30 dakikaya çıkılmalıdır.

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D vitamini depolamak için güneşlendiğimizde güneş kremi sürmemek gerekir, çünkü güneş kremleri UVB ışınlarının deriye temasını engeller. Yani öğlen saatlerinde D vitamini için dışarı çıktığımızda güneş kremi sürmeyelim ama öğlen saatinden sonra dışarı çıktığımızda dışarı çıkmadan en az 30 dakika önce yüksek faktörlü güneş kremi sürerek derimizi koruyalım. Ve yine uzun süreli dışarıdan kalacaksak her 2-3 saatte bir güneş kremi sürme isini tekrarlanması gerekmektedir.

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Güneş ışınlarının derimizde D vitamini sentezlemesi için derimize direkt temas etmesi gerekir, bu nedenle üstümüzde mümkünse kolları açık bırakan t-sirtler ve yine şortlar olması gerekir.

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Güneş ışınları evdeki camdan, arabadaki camdan geçerek D vitamini yapamazlar bu nedenle güneş ışınlarıyla direkt temas etmek gerekir. Ayrıca D Vitamini açısından zengin somon, sardalye, uskumru, ringo balığı, lüfer, ton balığı gibi yağlı balıklar tüketmek besinlerden D vitamini almamıza yardımcı olur. D vitamin eksiklikleri tespit edildiğinde D Vitamin takviyeleri almakta gerekebilir.

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