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İç çamaşırını neden ütülemeliyiz?

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Vücudumuzun en hassas noktalarından biri genital bölgemizdir. Kadın genital bölgesi, yapısı itibariyle daha kolay mikrop kapabilen bir hassasiyete sahiptir. Bu yüzden bakımı ve temizliği düşündüğümüzden de önemlidir.

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İç çamaşırını neden ütülemeliyiz?
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 İç çamaşırlarımızın sağlığımızı yakından tehdit ettiğini dile getiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Gökçen Erdoğan, iç çamaşırı seçiminden bakımına kadar önemli noktalara değindi. 

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Vücudumuzun en hassas noktalarından biri genital bölgemizdir. Kadın genital bölgesi, yapısı itibariyle daha kolay mikrop kapabilen bir hassasiyete sahiptir. Bu yüzden bakımı ve temizliği düşündüğümüzden de önemlidir. İç çamaşırlarımızın sağlığımızı yakından tehdit ettiğini dile getiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Gökçen Erdoğan, iç çamaşırı seçiminden bakımına kadar önemli noktalara değindi. İç çamaşırı seçimlerimiz kumaşı, dokusu ve biçimi açısından oldukça önemlidir. Özellikle kadınlar iç çamaşırını nasıl seçerse seçsin ağ kısmının pamuklu olması tercih edilir. Çünkü vajinal bölgeye denk gelen kısmın mikroptan arınmış olması gerekir. 

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İç çamaşırlarını yüksek derecede yıkamanın dışında, mutlaka ısıdan etkilenen mikropları öldürmek için ağ kısmını ütülememiz uygun olacaktır. Her mikrop ısıdan etkilenmeyebilir. Ama bilinen ve en çok görülen mikroplar ısıya karşı dayanıksızdır. Kadınların hayatlarının mutlaka bir döneminde karşılaştığı mantarlar da ısıdan etkilenip ölebilen mikrop türleridir. En azından genital bölgemize denk gelen kısımlar, suyun sıcaklığında ölmeyen mikropları öldürecek ve bakteri üremesini engelleyecektir. Dolayısıyla da çamaşırlarımızı ütülememiz, son derece kolay ve etkili bir tedbirdir. 

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Bazen çamaşırlarımızı temiz tutmak adına hepimize rahat geldiği için günlük ped koyabiliyoruz. Fakat bu pedlerin mikropları artırıcı ve mantarları yoğunlaştırıcı etkisi mevcuttur. Bu yüzden tercih edilen bir yöntem olmamalıdır. En ucuz ve sağlıklı olarak kabul ettiğimiz önlem ve bakım, çamaşırı makinede yıkayıp yüksek devirde ütüleyip giymektir.

 

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Eğer akıntı, ıslaklık hissediliyorsa da hemen çamaşır değiştirmek sağlık açısından uygun olacaktır. Çünkü ufak sayılan mantar enfeksiyonları ileride çok daha ciddi sorunlar doğurabilir. İlerlediği takdirde kısırlık, rahim içi iltihabı, karın iltihabı gibi sorunlarla karşılaşılabilir. İç çamaşırlarımızdan başlayan temizlik ve bakım, dış görüntümüze de olumlu yansıyacaktır.

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