Hayvanlar YDÜ’de şifa buluyor

YDÜ Hayvan Hastanesi, hizmete başlayalı üç yılda birçok ilke imza attı. Hayvan Hastanesi’nin Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Osman Ergene, ülkemizde daha önce teşhisi konulamayan birçok hastalığın hastane bünyesindeki tam donanımlı laboratuvarda teşhis edilip, tedavilerinin gerçekleştirildiğini vurguladı

Adanın ilk hayvan hastanesi olan YDÜ Hayvan Hastanesi, hizmete açıldığı üç yılda birçok ilke imza attı

YDÜ Hayvan Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Osman Ergene, ülkemizde daha önce teşhisi konulamayan birçok hastalığın hastane bünyesindeki tam donanımlı laboratuvarda teşhis edilip, tedavilerinin gerçekleştirildiğini belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Hayvan Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Osman Ergene, Hayvan Hastanesi’nin kuruluşunun 3. yılı vesilesi ile üç yıllık çalışmalarını ve gelinen noktayı değerlendirdi.

Ada’nın ve Türkiye’nin ilk ve tek özel Veteriner Fakültesi’nin Yakın Doğu Üniversitesi’nde olduğunu ifade eden Ergene, fakülte ve tam donanımlı hayvan hastanesinin ana amacının nitelikli Veteriner Hekimler yetiştirmek olduğunu belirtti.

Bir ülkede insanların ve hayvanların sağlıklı olabilmesiyle ülkenin sağlıklı olabileceği bilinciyle hareket eden Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’in ülkeye üniversite hastanesinden sonra hayvan hastanesini de kazandırdığını anlatan Yrd. Doç. Dr. Osman Ergene, “bu sayede öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirirken diğer bir yandan da bütün ülkeye hayvan sağlığı konusunda uluslararası standartta hizmet veriyoruz” dedi.

Hayvan Hastanesinde, Resepsiyon ve Hasta Kabul Bölümü, Bekleme Salonu, Pet Shop, 4 adet Genel Muayene Odası, 1 adet Özel Muayene Odası, Traş ve Banyo Odası, Tedavi Meydanı, Eczane, Hospitalizasyon Birimleri, Merkezi Tanı Laboratuvarı, Digital Röntgen Odası, Doopler-Ultrasonografi ve Endoskopi Odası, Ameliyatane Bölümü, Ameliyat Hazırlık Odası, Sterilizasyon Odası, 2 Ameliyatane, Yoğun Bakım Birimi bulunduğunu ifade eden ergene, Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerinin, klinik eğitimileri süresince hastane ortamında hasta kabulünden başlayarak ön tanı, kesin tanı, medikal veya cerrahi sağaltım, profilaktik Veteriner Hekimlik, post-operatif yoğun bakım ve hasta taburcu edilmesi gibi Klinik Veteriner Hekimliği pratiğinin her aşamasını birebir yaşama ve uygulama imkânını bulduklarını vurguladı.

EVCİL HAYVANLARIN SAĞLIK SORUNLARINI ÇÖZÜYORUZ

Küçük gruplar halinde öğrencilere bir yandan klinik kapsamına giren konularda uygulamalı eğitim verildiğini, eş zamanlı olarak da laboratuvar tanı yöntemleri hakkında uygulamalar da yapma şansı sunulduğunu ifade eden Osman Ergene, hastanede evcil hayvanların her türlü sağlık sorununa kesin ve kalıcı çözümler üretildiğini aktardı.

GÜÇLÜ KADRO; 7 PROF., 3 YRD.DOÇ., 4 DOKTOR, 12 ARŞ. GÖRV. İLE 10 TEKNİK PERSONEL İLE HİZMET

Başhekim Ergene, hayvan hastanesinin bugün 7 Profesör, 3 Yardımcı Doçent, 4 Doktor, 12 Araştırma Görevlisi ve 10 teknik personel ile 7/24 hizmet verdiğini ve 3 yıllık hizmet sürecinde 2600 hasta sahibi ve 4100 hasta sayısına ulaştıklarını belirtti.

DİGİTAL RÖNTGEN VE DOOPLER ULTRASONOGRAFİ KULLANILIYOR

Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi adanın ilk hayvan hastanesi olma özelliği ile birlikte kendi içerisinde de birçok ilkleri barındırdığını belirten Başhekim Ergene, hayvan sağlığında görüntüleme yöntemi olarak digital röntgen ve doopler ultrasonografinin ilk kez YDÜ Hayvan Hastanesinde kullanıldığını belirtti.

ÖNCEDEN TEŞHİS EDİLEMEYEN HASTALIKLAR TEŞHİS EDİLİYOR

Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi’nin, açıldığı ilk günden itibaren uzman kadrosu ile birçok önemli hastalığa teşhisi konulduğunu, bu hastalıkların tedavilerinin başarı ile gerçekleştirildiğini belirten Ergene, ülkemizde daha önce teşhisi konulamayan birçok hastalığın da hastane bünyesinde yer alan tam donanımlı laboratuvarda teşhis edilip, tedavilerinin gerçekleştirildiğini belirtti.

Ortopedi, Yumuşak Doku Ve Göz Operasyonlarında Öncüyüz...

Hayvan hastanesinin ortopedi, yumuşak doku ve göz operasyonlarında öncü olduğunun altını çizen Ergene, günümüze kadar daha önce ülkemizde yapılamayan birçok başaralı operasyonlar yapıldığını, bu önemli operasyonların yanısıra rutin olarak da kastrasyon, kısırlaştırma gibi operasyonların başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği anlattı.

HAYVANLARDA DA KALP İLE İLGİLİ HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ YAPILIYOR...

Prof. Dr. Kürşat Turgud hocanınhayvan hastanesi kadrosuna katılması ile adada hayvan sağlığında ilk kez ekokardiyografinin kullanılmaya başlandığını söyleyen Ergene, yeni nesil ekokardiyografi cihazının hayvan hastanesinde kullanılmaya başlaması ile birlikte adada ciddi bir sıkıntı olan kalp hastalıkları konusunda büyük bir sıkıntının giderildiğini belirtti. Ergene, artık hayvanlarda da kalp ile ilgili hertürlü hastalığın teşhis ve tedavisinin yapıldığına vurgu yaptı.

PAPAĞANA KATARAKT OPERASYONU...

Göz hastalıkları konusunda da Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi’nin çok önemli bir merkez olduğunu anlatan Ergene, göz hastalıkları ilgili ülke genelinde tüm hastalara çözüm bulduklarını söyledi. Prof. Dr. Eser Özgencil, Prof. Dr. Perran Gökçe ve Prof. Dr. Murat Şaroğlu hocalarından oluşan göz ekibinin özellikle daha önce ülkede yapılamayan katarakt operasyonu ve benzeri göz operasyonları başarı ile artık hayvan hastanesinde gerçekleştirdiklerini belirten Başhekim, son olarak papağanda katarkt operasyonu yaparak çok zor bir operasyonu da başarı ile tamamladıklarını anlattı.

Ergene ayrıca Prof. Dr. Selim Aslan başkanlığındaki doğum ekibinin özellikle çiftleşme ve doğum yapma sıkıntısı yaşayan ırklarda başlattığı suni tohumlama ve sonrasında takiben yapılan sezeryan operasyonları sayesinde gebe kalma sıkıntısı yaşayan birçok hayvana da çözüm bulduklarını belirtti.

AMBULANS SERVİSİ

Ergene, hayvan sağlığı için önemli ve eksik kalan bir hizmet olan ambulans servisinin de adada ilk kez hayvanseverlere sunduklarını ifade ederek, bu kapsamda hizmet veren ambulansın acil vakaların alınıp hastaneye getirilmesinin yanısıra, rutin kontroller ve tedaviler için de ev-hastane arası hizmetler sunduğunu belirtti.

DOĞAL YAŞAMA KARŞI DUYARLIYIZ

Hayvan Hastanesinin en önemli misyonlarından birinin de doğal yaşama karşı duyarlılık ve sorumluluk olduğunu belirten Ergene, ilk günden itibaren deniz kaplumbağaları ve yırtıcı kuşlara ücretsiz tedavi verdiklerini ve ardından da doğal yaşama kazandırdıklarını söyledi.

Doğal yaşama verdikleri desteği daha da ileri götürebilmek için Taşkent Doğal Yaşam Parkı ile de protokol imzaladıklarını anlatan Ergene, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon konularında birlikte hareket ettiklerini anlattı.

Özel Görev Kuvvetleri Köpeklerinin Sağlık Kontrollerini Yapıyoruz...

Ergene, ayrıca Özel Görev Kuvvet Komutanlığı ile de protokol imzaladıklarını ve özel görev kuvvetlere ait tüm köpeklerin sağlık kontrollerini yaptıklarını belirtti.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ KURULACAK

Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Osman Ergene, önümüzdeki 5 yıl içerisinde hayvanlarda fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi kurulması için proje hazırladıklarını ve hayvan sağlığında fizik tedavi olanaklarını daha kapsamlı bir şekilde hasta sahiplerine sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Ergene, kadroya katılan Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş ve Prof. Dr. Kamil Seyrek İntaş ile birlikte ülkede At Hekimliği konusunda da yeterli hizmetin verilmesi için çalıştıkları ve hazırlıkların son aşamaya geldiğini, en kısa sürede bu hizmeti de hayata geçireceklerini söyledi.

Veteriner Fakültesi ve Hayvan Hastanesi olarak sadece hasta tedavi etmediklerini, 2013 yılında “Veteriner Hakimlikte Bahar Günleri” başlığı altında başlattıkları bilimsel çalışmalar sonucunda günümüze kadar 11 Uluslarası Kongre düzenlediklerini belirten Ergene, 2018 yılında “Çiftlik Hayvanlarında Fertilite ve Meme Sağlığı-2” ile “ Uluslarası Veteriner Cerrahi” kongrelerinin düzenleneceğini anlattı.

Hayvan Hastanesinin hayvan sağlığına ve insan sağlığına hizmet etmenin yanında bir diğer önemli misyonunun da ülkedeki hayvan sevgisi ve hayvanlara bakışın değişmesine katkıda bulunmak olduğunu ifade eden Ergene, bu amaçla birçok eğitim kurumu ile ortak çalışmalar yaptıklarını, okul öncesi, ilkokul düzeyinden başlayarak hayvanlara karşı sevginin artırılmasına yönelik pek çok organizasyonun içinde olduklarını söyledi.

Ergene son olarak Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesini haftanın 7 günü 24 saat hizmet verdiğini, mesai saatleri içerisinde de 0392 675 10 00 / 3145-3150 dahili numaralarından görüş alınabileceğini belirtti.