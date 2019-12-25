Beslenme rutininizde kaç farklı sebze/meyve barındırıyorsunuz? Araştırmalar, dünya genelinin çoğunluğunun aslında çeşitli beslenmediğini, aynı besinlerin etrafında dönüp durduğunu söylüyor. Ancak sağlıklı beslenmenin temeli çeşitli bir beslenme düzeninden geçiyor. O zaman sofralarınızı renklendirmeye var mısınız? Hangi renk besinler vücuda ne fayda sağlıyor?

O zaman sofralarınızı renklendirmeye var mısınız? Hangi renk besinler vücuda ne fayda sağlıyor?

İşte cevaplar...

YEŞİL: Yeşil rengin kanserle savaştığını hepimiz biliyoruz. Yeşil besinler, izosiyanat, karotenoid, indol ve saponinler gibi tümü kanser önleyici özelliğe sahip olan fitokimyasallar içerir. Beslenmenize eklemeniz gereken yeşiller: Lahana, avokado, ıspanak, brokoli, maydanoz, nane, dereotu, kivi, kekik, Brüksel lahanası, enginar, kuşkonmaz, yeşil çay...

BEYAZ VE KAHVERENGİ: Beyaz besinler ise allisin içerir. Allisin, antitümör, antiviral ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Zengin içeriği ile beyaz ve kahverengi besinler, iyi birer antioksidan kaynağıdır. Beslenmenize eklemeniz gereken beyaz ve kahverengiler: Mantar, sarımsak, soğan, karnabahar, pırasa, turp...

MAVİ VE MOR: Mavi ve mor renge sahip besinlere rengini veren özel bileşenlerin ismi antosiyaninlerdir. Antosiyaninler, bu besinlere rengin yanı sıra sağlık da katar. Bu antioksidan bileşen, hücre hasarını önler, hücrelerin yaşlanmasını geciktirir, kalp hastalıkları ve kanser riskini azaltmaya yardımcı olur. Beslenmenize eklemeniz gereken mavi ve morlar: Mor lahana, erik, kuru üzüm, mor üzüm, yaban mersini, böğürtlen, kuru erik, patlıcan, incir...

KIRMIZI: Bitkilere kırmızı rengini veren likopen, kanser riskini azaltmaya ve kalp sağlığını desteklemeye yardımcı olan bir antioksidandır. Yapılan araştırmalar, likopenin özellikle prostat kanseri üzerinde olumlu etkiler gösterdiğini, vücuttaki serbest radikallerin uzaklaşmasına yardımcı olduğunu ortaya koydu. Beslenmenize eklemeniz gereken kırmızılar: Kırmızı soğan, kırmızı biber, kızılcık, çilek, kiraz, vişne, ahududu, domates, pancar, elma, karpuz, kırmızı üzüm...

SARI VE TURUNCU: Karotenoidler, besinlere sarı ve turuncu rengini veren bileşendir. Karotenoidler, göz sağlığı için oldukça önemlidir. Katarakt ve yaşa bağlı makula dejenerasyonunu önler. Beslenmenize eklemeniz gereken sarı ve turuncular: Kavun, mandalina, portakal, havuç, muz, balkabağı, tatlı patates, mısır, sarı biber, kayısı, şeftali, ananas...