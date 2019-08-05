Güneş çarpmasına dikkat

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. İpek Gülin Ağar, güneş çarpmasını önlemek için mecbur kalmadıkça güneşin yoğun olduğu saatlerde dışarıya çıkılmaması, terletmeyen ince giysiler tercih edilmesi, bol sıvı tüketilmesi ve ağır yemeklerden kaçınılması uyarısında bulundu

Küresel ısınmanın hızla devam etmesiyle yaşanan sıcaklık artışı sağlığımızı da olumsuz yönde etkiliyor. Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. İpek Gülin Ağar, sıcak hastalıklarında artış yaşadığımız şu günlerde ölümcül sonuçlar doğurabilen güneş çarpması ve etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dr. İpek Gülin Ağar, sıcak çarpması olarak da bilinen güneş çarpmasının aşırı sıcağa maruz kalınması sonucu vücut ısısını ayarlayan mekanizmanın bozulmasına bağlı olarak vücut sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı ciddi bir hastalık olduğunu ifade etti . Ağar, çevre ısısı çok arttığında vücudun; terleme ve ciltteki kan damarlarının genişlemesiyle ısıyı dengelemeye çalıştığını ve bu durum daha fazla telafi edilemediğinde sıcak nedeniyle hastalık oluştuğunu kaydetti.

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. İpek Gülin Ağar, sıcak hastalıklarının en ağır formu olan güneş çarpmasının, ‘ Klasik sıcak çarpması‘ ve ‘Egzersize bağlı sıcak çarpması’ olarak adlandırılan 2 farklı türü olduğunu söyledi . Ağar , özellikle kronik hastalıkları olanların,65 yaş üzeri kişilerin, 5 yaş altı çocukların , gebelerin ve aşırı sıcak ve nemli havada egzersiz yapan bireylerin risk altında olduğunu söyledi .

GÜNEŞ ÇARPMASININ NEDENLERİ VE BELİRTİLERİ NELERDİR?

Güneş çarpmasının en büyük nedeninin çok yüksek sıcaklıklara maruz kalmak olduğunu belirten Dr. Ağar, yüksek sıcaklıklarda fazla yiyecek ve alkol tüketmenin yanı sıra kalın giyinmenin de tetikleyici etken olabileceğini vurguladı . Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. İpek Gülin Ağar, güneş çarpmasının belirtilerinin; 40 derece ya da üzeri vücut ısısı, zihinsel durum veya davranışlarda bozulma, terleme olmaması, ciltte kızarıklık, sıcaklık ve kuruluk görülmesi, solunumun hızlanma, kalp atışında hızlanma, mide bulantısı, kusma, baş ağrısı, kas krampları ve ağrıları, yorgunluk ve halsizlik olduğunu söyledi .

GÜNEŞ ÇARPMASI ACİL MÜDAHALE GEREKTİRİR

“Bir kişinin sıcak çarpmasına maruz kaldığını düşünüyorsanız hemen 112 veya yerel acil durum numaranız 153’ü arayarak tıbbi yardım almalısınız” diyen Ağar sözlerini şöyle sürdürdü : “ Acil yardım ekibini beklerken; sıcak çarpmasına maruz kalan kişi hemen serin olan bir yere alınmalı, üzerinde sıkı giysiler varsa gevşetilmeli ve kusma riskine karşı yan yatırılmalıdır. Vücut ısısını düşürmeye yönelik başına, göğsüne ve koltuk altlarına soğuk su ile ıslatılmış bez koyulabilir veya soğutucularla soğutmaya çalışılabilir . Hastanın bilinci yerinde değilse su içirmeyin, alkol koklatmayın. Katı yiyecekler vermeyin. Unutmayın güneş çarpması acil müdahale gerektirir. Tedavi edilmediğinde beyin, kalp, böbrek ve kaslara hızlıca zarar verebilir .”

Uzman Dr. İpek Gülin Ağar son olarak güneş çarpmasını önlemek için mecbur kalmadıkça güneşin yoğun olduğu saatlerde dışarıya çıkılmaması, terletmeyen ince, açık renkli ve bol giysiler tercih edilmesi, güneş ışığından koruyacak aksesuarlar kullanılması, güneş koruyucu kremler sürülmesi, bol sıvı tüketilmesi, ağır yemeklerden kaçınılması ve park halindeki araçlarda evcil hayvanlar dahil hiç kimsenin bırakılmaması uyarısında bulundu.