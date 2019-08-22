Glutensiz diyet, kilo kaybında etkili mi?

Gluten; buğday proteinidir ve en fazla nişasta grubundan olan pirinç, beyaz ekmek, makarna gibi kalori bombalarının içerisinde vardır.

Glutensiz diyet modelinde, nişasta içeren grup doğal olarak sınırlandırılıyor yani beslenmemizde buğday, arpa, çavdar ve yulaf içeren gıdaları tüketmiyor. Makarna, pilav, ekmek gibi yüksek enerji içeren gıdaları sınırlandırıyoruz ve haliyle protein ağırlıklı beslenmeye yöneliyoruz buna bağlı olarakta birkaç kilo vermemizi daha kolay hale getiriyor olabiliriz.

Son yıllarda glutensiz beslenme tipi oldukça popular olmuştur. Fakat unutulmamalıdır ki kilo vermeyi en çok destekleyen glutenin eksikliği değil nişasta içeren gıdaların tüketiminin azalmasıdır.

Glutensiz diyet neden bu kadar popüler oldu?

Gluten, tahıl grubunda bulunanan ve sindirimi oldukça zor olan bir proteindir. Özellikle glutene duyarlı kişilerde, glutenin sindirilmemesine bağlı olarak, aşırı gaz, şiddetli ishal, hazımsızlık, kas ve eklem ağrıları baş göstermektedir. Özellikle çölyak hastalığı tanısı konan bireylerin özel diyet uygulayıp kesinlikle gluten içeren gıdaları tüketmemesi gerekmektedir.

Glutensiz diyetin son yıllarda tercih edilmesinin bir diğer nedeni de labaratuvarlardır. Labaratuvarlarda yapılan besin analizleri sonucunda neredeyse herkesin gluten karşı alerjisi çıkmaktadır. Medyanın etkinliği ve glutensiz ürün satan firmaların medyayı aktif kullanmasına bağlı olarak kişiler doğal olarak gluteni diyetlerinden tamamen çıkarma yoluna gitmişlerdir. Peki bu kadar katı davranmalı mıyız?

Eğer ciddi bir gluten intoleransınız veya tanısı konmuş çölyak hastalığınız yoksa kilo vermek uğruna sıfır glutensiz diyet uygulamanıza gerek yoktur.

Genetiği oynanmış tahıl ürünleri

Son yıllarda tükettiğimiz tahıl ve tahıl ürünleri eski yıllara göre daha fazla gluten içermektedir (genetikleriyle oynandığı için). Ekmeklerimiz artık ekşi maya ile değil endüstriyel kısmın ürettiği ekmekleri tüketiyoruz buna bağlı gluten zaten sindirimi zor bir proteinken daha da sindirimi güç bir hale gelmiştir. Buna bağlı olarak bağırsaklarımız aşırı gluten yüküyle karşı karşıya kalıyor ve sağlık problemine yol açıyor.

Durumu özetleyecek olursak ciddi bir gluten intoleransınız yoksa sıfır glutensiz bir diyet uygulamanıza gerek yoktur. Fakat tercih edeceğiniz tahıl grubundaki gıdaların organik olmasına veya ekşi maya ile yapılmasına dikkat etmekte ve güvenilir gıdaları tüketmekte fayda vardır. Ayrıca nişastadan zengin olan pilav, makarna, hamur işleri gibi hem yüksek gluten hem de yüksek enerji içeren gıdaların tüketimini oldukça minimum seviyelere çekin. Böylelikle hem sindirimi yaşamaz hem de kilo kaybının etkinliğini artırmış olursunuz.

Herşeyden önemlisi bilinçli bir tüketici olun, medya veya ürün pazarlamalara aldanmayıp kendi vücudunuzu dinleyip beslenmenizi doğru kişilerden destek alarak planlayın ve sağlıklı şekilde kilo kaybedin.