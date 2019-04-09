Diyabet hastalarının çekincelerine dikkat çektiler

Gizem Oymacı, insülin iğnesi yapmaktan çekinen diyabet hastalarının çekincelerine dikkat çekmek, onlara destek olmak için arkadaşı İlknur ile birlikte insülin yaptıklarını bir anı paylaşırken, insanların bir şeylerin farkında olmalarını istediklerini, açıkladı

İlkokul beşinci sınıftan itibaren diyabet hastası olan, diyetisyen adayı Gizem Oymacı, insülin iğnesi yapmaktan oldukça çekinen diyabet hastalarının çekincelerine dikkat çekmek, onlara destek olmak için arkadaşı İlknur ile birlikte insülin yaptıkları bir anı paylaşırken, insanların bir şeylerin farkında olmalarını istediklerini, açıkladı.

Gizem Oymacı’nın konu ile ilgili açıklaması şöyle:

“Sizden küçük bir ricada bulunmak istiyorum, ve memnuniyetle yerine getireceğinizi biliyorum.

Diyabet adamızda günden güne daha çok görülmeye başlayan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Her ne kadar çocuk ve gençlerde görülme olasılığı daha düşük olsa da adamızda birçok insülin tedavisi alan Tip 1 diyabetli veya şekeri düzenlenemediği veya gebelikte diyabeti ortaya çıktığı için insülin kullanmaya başlayan Tip 2 diyabetli ve gebeler var. Diyabetle yaşamaya adapte olmak gerçekten çok zor bir süreç ve özellikle yeni tanı almış diyabetliler bu süreci aşmaya çalışırken iğne yapmaktan oldukça çekiniyorlar.

Tahmin edersiniz ki bunun sebebi tamamen çevrelerindeki insanların tepkilerinden korkuyor olmalarıdır. Maalesef ki bazı diyabetliler toplum içerisinde insülin yaparsam veya şekerimi ölçersem beni dışlayacaklar, herkes bana bakacak gibi düşüncelerle ya kendini soyutlamayı, ya da mümkün olduğunca bunu insanlardan saklama yolunu seçiyor.

Arkadaşım İlknur ve ben bu algıyı kırmak ve belki de bizim gibi diyabeti olup bu çekinceyle yaşayanlara destek olmak için sizinle insülin yaptığımız bir anı paylaşmak istedik.

Çünkü sizin bir şeylerin farkında olmanız, birçok insanın hayatını bir nebze de olsa değiştirebilir. Buraya kadar okuduysanız eğer, çok teşekkür ediyorum.”